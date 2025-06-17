人工智慧最真實的觀察 麻省理工學院教授出書…林百里被1句話吸引了

我仍記得，去年收到老朋友麻省理工學院電腦科學暨人工智慧實驗室（MIT CSAIL）主任丹妮拉· 羅斯（Daniela Rus）教授從波士頓寄來她的新書，還未翻開內頁，就被書名吸引：

《The Heart and the Chip: Our Bright Future with Robots》

這本書原來不止是一本關於晶片的科技書，它更精準道出這個時代一個最深刻的命題：如何結合「芯（Chip）與心（Heart）」，讓冷冽的機器理性與溫暖的人性智慧，攜手走向和諧平衡的未來？

中文版書名定為《我們與機器人的光明未來》，巧妙截取原書副標題，不僅延續了原意，更鮮明呼應作者的願景：一個以人為本、科技共好的未來。

本文出自《我們與機器人的光明未來》 這份願景，也是我與丹妮拉的團隊，在廣達研究院與 MIT CSAIL（Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory）合作二十多年來始終堅持的信念。

在創新思潮日新月異的當代，至關重要的問題，已不再僅僅是「機器可以做到什麼？」而是更深一層的叩問：「科技是否讓我們成為更好的人？」

尤為動人的是，丹妮拉在書中分享了許多自身、家庭和社會的真實經驗與觀察，這些片段不僅是她學術旅程的起點，更展現她做為科學家對現實世界的深刻回應。

她所探討的，早已超越科技能力的範疇，而是深刻觸及科技與人之間那份不可或缺的連結、意義與溫情。

相較於討論人工智慧的無所不能，這本書更關注的是科技的價值、局限，以及我們應承擔的責任。它提醒我們，真正值得追問的，不是科技「還能做到什麼」，而是「我們選擇怎麼使用它」。

全書分為三個部分：

第一部〈夢想〉

描繪人類自古以來對力量、視覺、飛行，甚至魔法的想像，如何透過機器人成為現實的延伸；

第二部〈現實〉

深入淺出的介紹機器人如何被建構、如何感知、如何學習與行動；

第三部〈責任〉

面對工作、倫理與教育的未來，引導我們思考：在機器人的世界裡，人類該扮演什麼角色？

書中一句話特別令我共鳴：Robots are tools, not destiny.（機器人只是工具，而非左右命運。）

這本書是寫給所有關心未來的人：不論你是工程師、教育者、醫師、創業者，還是一位渴望理解這個時代脈動的讀者，都能從中找到啟發。

願這本書如同導航星辰，提醒我們：真正的進步，不是科技替代人類，而是科技讓我們成為更好的人。

（本文出自《我們與機器人的光明未來》作者：丹妮拉．羅斯, 葛瑞格里．莫恩 譯者：張嘉倫)