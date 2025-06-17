快訊

直播／黃國昌不出席！賴邀在野進行國安簡報 朱立倫將親說明立場

以色列稱擊殺伊朗戰時參謀長 「最高指揮官」繼任不到1周殉職

聽新聞
0:00 / 0:00

投資債券年領息200萬…他問44歲可退休嗎？網熱議：拚到9位數才敢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名44歲網友投資海外債券年領息200萬，問大家是否可退休了。圖／AI生成
一名44歲網友投資海外債券年領息200萬，問大家是否可退休了。圖／AI生成

每個人對理想退休年齡的設定與想像皆不大相同，但是有一個目標就可以努力朝著那個方向。一名44歲網友近日表示，他想在50歲退休，目前投資的海外公司債有3500萬，一年利息約有200萬左右，他並詢問網友是否這樣就能安穩退休？

原po在Dcard發文指出，他目前44歲，老婆為50歲且已經退休，兩人擁有一個7歲小孩，家裡有房有車，而一個月全家的開銷花費為10萬元。

有網友在文章底下留言分析其財務狀況，「你一個月才花10萬，一年總共120萬<200萬。200-120=80萬，所以每年有80萬的錢再投入市場，看起來，你應該可以馬上退休了」，原po回應，「目前計畫在50歲退休，應該可以累積到5000萬」。

還有人表示，「我覺得是我的話，應該會想拚到九位數，才敢放心退休，但難度非同小可」、「還有投報率的因素，如果投報率夠高，可能更快」、「恭喜財富自由，如果沒有特別花錢的嗜好或夢想要追求的話，這些資產應該是夠了吧」、「才一個小孩而已，現在可以退休了啦」。

然而也有人質疑，「如果要跟完全退休跟家人享清福，肯定要找能避險而且確保購買力不會降低的配置」，並認為原po若買的美債是政府債券，難保不會受到美國增加兆元債務的影響，不過原po隨即表明他買的是公司債，會放至到期，預計20-30年不會用到這筆錢。

此外，有其他人好奇原po買什麼債？原po也大方透露「我有買一檔，沙特主權債，可是它基本面額20萬美元」，網友則回應「對一個普通的投資人來說，20萬美金太多，難買很多檔，不適合」，原po後來建議，「買高特利這支不錯，2000美元就可以買了」。

🏠udn房地產-推薦新聞

▪新青安結束後真有斷頭潮？房仲「本身不是風險」：3類物件何時都不該碰
▪新青安收支比、信用不是關鍵！專家曝「銀行變相刁難」：政策名存實亡
▪難貸款會讓房價跌？網友熱議：屋主不急賣、你議得下來嗎
▪年薪不到150萬就不能辦新青安？專家點銀行「1過失」：核貸門檻很清楚
▪一表看北士科15大建案 專家：未來軟橋段每坪上看150萬元

延伸閱讀

前輩1句「要做賤自己」度過低潮 台積電老鳥揭被分紅入帳打醒日常：我的歸屬

股價漲至110！他重押私房錢挺AI「新護國神山」老婆氣鬧離婚

0050怎麼改善體質？網路投票一面倒劍指台積電 中鋼、台塑四寶也中槍

相關新聞

人工智慧最真實的觀察 麻省理工學院教授出書…林百里被1句話吸引了

我仍記得，去年收到老朋友麻省理工學院電腦科學暨人工智慧實驗室（MIT CSAIL）主任丹妮拉· 羅斯（Daniela Rus）教授從波士頓寄來她的新書，…

投資債券年領息200萬…他問44歲可退休嗎？網熱議：拚到9位數才敢

每個人對理想退休年齡的設定與想像皆不大相同，但是有一個目標就可以努力朝著那個方向。一名44歲網友…

做簡報不順利時如何捲土重來？ 企畫書專家：兩種對策可以運用

做簡報時，如果對方好像對提案內容不感興趣，通常會做出以下的動作，例如，「雙手交叉胸前」、「眼睛看著其他地方」、「身體搖來晃去」等…

從零開始製作1頁企劃書 日本簡報顧問：只要以3個主軸為架構就夠了

企劃總是被打槍、被退稿？如何在有限時間下，寫出對方願意閱讀的提案？現今商業環境中，能夠簡潔快速地製作企劃書相當重要。從「構思企劃」→「撰寫企劃書」→「通過企劃」的基本流程著手…

錢在哪裡、愛就在哪裡！菲女狼：不只愛情職場也適用這套

錢在哪裡 愛就在哪裡 「錢在哪裡，愛就在哪裡。」看到這句話，我心裡只想說：I can’t agree with you anymore。 也許你會覺得這樣的論述很市儈，但菲覺得：這話，血淋

存不到2000萬也能當FIRE族？年領70萬股息 她靠自由斜槓開心「半退休」

許多人都想追求成為FIRE（Financial Independence, Retire Early）族，透過4%提領法則計算所需資金後，往往會因為「2500萬」、「3000萬」數字遙不可及而放棄。

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。