投資債券年領息200萬…他問44歲可退休嗎？網熱議：拚到9位數才敢

每個人對理想退休年齡的設定與想像皆不大相同，但是有一個目標就可以努力朝著那個方向。一名44歲網友近日表示，他想在50歲退休，目前投資的海外公司債有3500萬，一年利息約有200萬左右，他並詢問網友是否這樣就能安穩退休？

原po在Dcard發文指出，他目前44歲，老婆為50歲且已經退休，兩人擁有一個7歲小孩，家裡有房有車，而一個月全家的開銷花費為10萬元。

有網友在文章底下留言分析其財務狀況，「你一個月才花10萬，一年總共120萬<200萬。200-120=80萬，所以每年有80萬的錢再投入市場，看起來，你應該可以馬上退休了」，原po回應，「目前計畫在50歲退休，應該可以累積到5000萬」。

還有人表示，「我覺得是我的話，應該會想拚到九位數，才敢放心退休，但難度非同小可」、「還有投報率的因素，如果投報率夠高，可能更快」、「恭喜財富自由，如果沒有特別花錢的嗜好或夢想要追求的話，這些資產應該是夠了吧」、「才一個小孩而已，現在可以退休了啦」。

然而也有人質疑，「如果要跟完全退休跟家人享清福，肯定要找能避險而且確保購買力不會降低的配置」，並認為原po若買的美債是政府債券，難保不會受到美國增加兆元債務的影響，不過原po隨即表明他買的是公司債，會放至到期，預計20-30年不會用到這筆錢。

此外，有其他人好奇原po買什麼債？原po也大方透露「我有買一檔，沙特主權債，可是它基本面額20萬美元」，網友則回應「對一個普通的投資人來說，20萬美金太多，難買很多檔，不適合」，原po後來建議，「買高特利這支不錯，2000美元就可以買了」。