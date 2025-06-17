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做簡報不順利時如何捲土重來？ 企畫書專家：兩種對策可以運用

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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做簡報的方法

做簡報時，如果對方好像對提案內容不感興趣，通常會做出以下的動作，例如，「雙手交叉胸前」、「眼睛看著其他地方」、「身體搖來晃去」等。

如果看到這些徵兆還要照著原來的腳本進行的話，我想簡報的結果也不會太好。

這時有兩種對策可以運用──「改變現場氣氛」、「放棄勉強對方接受，另找機會」等。

本文出自《從零開始的1頁企劃書》
本文出自《從零開始的1頁企劃書》
我從以往的經驗中，想出一些改變現場氛圍的有效做法，茲說明如下。

首先是「自己主動行動」。例如在白板上寫出簡報重點，讓自己成為注視的焦點，或是發放其他資料等等，透過一些行動改變簡報的流程。

其次是「請對方行動」。如果一直坐在座位上聽簡報，注意力會逐漸渙散。因此，如果有商品的話，可以準備樣品，讓客戶實際接觸商品等，誘使對方活動身體。光是小小的舉動就會瞬間改變簡報現場的氣氛。

如果上述的方法還是不奏效，就毅然決然換人做簡報吧。光是改由主管或同事做簡報，也經常能夠改變氛圍。不過這種時候就必須事先與主管或同事商量好才行。

這個是重點！

當對方對簡報內容好像不太感興趣時，請先試著改變現場氣氛。

如果用盡各種手段都無效的話，就以再找機會做簡報的形式暫時結束這次的簡報。

改變現場氣氛的技巧

簡報中，如果對方做出以下的動作，表示對於提案內容不感興趣。

雙手交叉胸前

眼睛看著其他地方

身體搖來晃去

必須改變現場氣氛，把對方的心思拉回到提案內容上。

自己主動行動

在白板上寫重點或是發放其他資料等，利用自己的行動聚集目光。

請對方行動

讓對方實際接觸商品樣本，或是看示意的相片以改變對方的注意焦點等，誘使對方做出行動是有效的做法。

改變現場氣氛的技巧

運用影片

歸納企劃案的一分鐘示意短片，或是穿插訪問使用者的影片等，都是有效的做法。把「聽」改變為「看」，轉移對方的心情。

換人做簡報

當數人前往簡報現場，如果感覺自己無法改變現場氣氛的話，請主管等其他人換手上場，也是有效的做法。

（本文出自《從零開始的1頁企劃書》作者：藤木俊明 譯者：陳美瑛)

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