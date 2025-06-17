從零開始製作1頁企劃書 日本簡報顧問：只要以3個主軸為架構就夠了

與一般的企劃書一樣，一頁A4企劃書也有其基本格式。請先依照基本格式試寫一頁企劃書吧。

基本格式分為橫式與直式。如果不知如何區分運用的話，可以掌握以下重點，如果有使用圖表製作企劃書就使用橫式，若以文字為主的企劃書則使用直式。

「標題」是最先讀到的部分，若是橫式格式，標題就要放在左上方，若是直式格式，標題就要放在上方正中央的位置。接下來是「日期・提案者姓名」，若是橫式格式要放在「標題」旁，若是直式格式就要放在標題的右下方。

本文出自《從零開始的1頁企劃書》 「標題」與「日期・提案者姓名」是寫企劃內容之前一定要先寫好的基本事項。

再來就是擺放「概念」的位置。「概念」是企劃書的核心部分，所以要大大地放在顯眼的位置。

「概念」之下並排「背景」與「預期效益」。這樣就完成Ａ４一頁企劃書的架構了。如果有需要的話，在這之後再加上「日程表」與「預算」就可以了。

這個是重點！

基本格式裡放入三項要素。

使用圖表時，建議選擇橫式格式；以文字為主的話，選擇直式格式。

一頁企劃書的基本格式

■A4橫式的一頁企劃書

依照字母「Z」的筆順陳列要素，比較容易閱讀（一○四頁）。

標題 日期・提案者姓名

1.企劃概念

概念

2.提案背景

背景

3.預期效益

預期效益

標題與日期・提案者姓名都是必須填寫的基本項目。

■A4直式的一頁企劃書

從上到下依序排列各項目。

標題

日期・

提案者姓名

1.企劃概念

概念

2.提案背景

背景

3.預期效益

預期效益

（本文出自《從零開始的1頁企劃書》作者：藤木俊明 譯者：陳美瑛)