錢在哪裡、愛就在哪裡！菲女狼：不只愛情職場也適用這套
錢在哪裡 愛就在哪裡
「錢在哪裡，愛就在哪裡。」看到這句話，我心裡只想說：I can’t agree with you anymore。
也許你會覺得這樣的論述很市儈，但菲覺得：這話，血淋淋，卻真實得不能再真實。
不管真情還是假意，說愛，一點成本都不需要。
資源配置成本很高，卻也因此很誠實。
「錢在哪裡，愛就在哪裡！」是一個簡單粗暴，測量真心的方式。
不管是職場、兩性，甚至任何關係，都適用。
一個人說愛你，卻連一點實際的付出都捨不得...不願為你花錢，花時間；他愛的，可能只是你對他來說剛剛好的方便。
一個老闆嘴上說重用你，卻從來不肯幫你加薪、給資源、調職升遷，只會畫那些不用成本的大餅；那不是重視，那是糊弄。
不然你想想看：
你願意把錢花在誰身上？
你願意為誰花時間、找資源、給耐心？
那些人，不就是你最在乎、最愛的人嗎？
你會把錢花在不愛、不在意的人身上嗎？答案很明白，不用裝糊塗。
菲女狼選擇學
嘴巴說的，不值錢；資源給的，才算數。
想知道誰真的在乎你，別聽他怎麼說，看他怎麼花。
◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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