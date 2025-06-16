主管交辦任務時關鍵不在你會不會？菲女狼：不只看能力還有「意圖」
主管交付任務時 觀察的不只能力還有意圖
寧寕最近帶新人，最常遇到的情況...任務一說明完，對方第一句反應是：
「這不是我之前負責的欸。」
「我不太會做這個耶。」
「時間會來不及喔！」
聽多了，真的不是生氣，是疲倦。
因為那不是「能不能」的問題，而是你有沒有打算處理這件事的意圖問題。
說白了，主管交代任務時，並不預設你什麼都會。
他也知道你有不熟的地方、有困難的資源、有時間壓力。
但他想看的是：你面對這件事時，是卡住，還是啟動？
你可以說你不熟，但請接著說「我會這樣試試」；你可以說時間緊，但請說「我拆一下流程，看看能不能在某個點完成什麼」。
主管要聽的...不是藉口，而是意圖。
主管要聽的...不是你怎麼樣，所以不是「不行」；而且即使在這樣、那樣的情況下，怎麼做讓這件事可以行。
菲女狼選擇學
你怎麼回應任務，就決定別人怎麼定義你
「我不會」不是關鍵，「我怎麼克服」才是
試圖讓它可行，本身就是你的價值。
◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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