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主管交辦任務時關鍵不在你會不會？菲女狼：不只看能力還有「意圖」

聯合新聞網／ 菲女狼
「這不是我負責的」、「我不會做」不是主管想聽的答案；比能力更重要的是「意圖」。示意圖／Ingimage
「這不是我負責的」、「我不會做」不是主管想聽的答案；比能力更重要的是「意圖」。示意圖／Ingimage

主管交付任務時 觀察的不只能力還有意圖

寧寕最近帶新人，最常遇到的情況...任務一說明完，對方第一句反應是：

「這不是我之前負責的欸。」

「我不太會做這個耶。」

「時間會來不及喔！」

聽多了，真的不是生氣，是疲倦。

因為那不是「能不能」的問題，而是你有沒有打算處理這件事的意圖問題。

說白了，主管交代任務時，並不預設你什麼都會。

他也知道你有不熟的地方、有困難的資源、有時間壓力。

但他想看的是：你面對這件事時，是卡住，還是啟動？

你可以說你不熟，但請接著說「我會這樣試試」；你可以說時間緊，但請說「我拆一下流程，看看能不能在某個點完成什麼」。

主管要聽的...不是藉口，而是意圖。

主管要聽的...不是你怎麼樣，所以不是「不行」；而且即使在這樣、那樣的情況下，怎麼做讓這件事可以行。

菲女狼選擇學

你怎麼回應任務，就決定別人怎麼定義你

「我不會」不是關鍵，「我怎麼克服」才是

試圖讓它可行，本身就是你的價值。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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