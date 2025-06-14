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新台幣升值效應 四分之一上班族看好有利投資理財績效

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

根據yes123求職網最新調查顯示，今年新台幣升值，有高達77%的上班族指出，「會」因此提高出國旅遊的意願。至於上半年升值對「個人投資理財績效」的影響，主要狀況依序為：「沒有造成任何正面或負面影響」占53.3%、「正面影響」則有24.9%，亦有21.8%表示受到「負面影響」。

不過新台幣升值，對資方業績的影響主要依序是：「沒有造成任何正面或負面影響」(44%)、「負面影響」(30.6%)、「正面影響」(25.4%)。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，匯率波動其實對勞資雙方來說是「一體兩面」的影響。新台幣匯率升值，雖然不利於出口導向的廠商，不過對上班族而言，卻增加出國遊玩的誘因，結果反而有利於旅行社、航空業的業績，甚至連帶產生員工招募方面的擴編需求，或者是資方因為擔心缺工，也讓相關從業人員待遇跟著提高。

上述「蛇年第3季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2025年5月28日到6月10日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,312份，信心水準為95%，誤差值為正負2.71%。至於企業有效問卷共1,046份，信心水準為95%，誤差值為正負3.03%。

負面 新台幣

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