兼職跑計程車10年扣除成本賺500萬！小師傅：以前用時間拚錢現在用錢換回人生

目前開的這台小黃計程車，明年就要邁入第十年了，十年來，風吹日曬雨淋，陪我跑了數萬趟行程，扣掉所有保養、油錢、保險等成本，保守估計，這台車至少幫我賺進了500萬元的淨利。

有時候我會想，如果這10年，我每天下班後只是滑手機、耍廢、追劇、打遊戲，那麼這段時間，是不是就這樣過去了？結果會不會是，存款沒有變多，只有年紀一天天變多了？

在這段10年兼職的日子裡，朋友、情人、家人慢慢也變得不太能理解我，覺得我把錢看得比其他任何事情都還重要。（可能是因為我總是說：「我休息一天就要損失多少營業額。」）所以在他們眼裡，我好像只剩下錢的計算了。

是的，那段時間我真的把每一天的收入看得比什麼都重要，只要能多賺一點，我就願意拿自己的時間去換，不過從去年開始，我的生活出現了一點改變，我開始用我的投資收入，慢慢把時間換回來。

我從原本完全不出國的人，到去年，靠著股息收入，出國了5次，那種感覺，真的很開心，因為我已經不再是那個把每一分時間都壓在計程車方向盤上的賺錢的人，而是開始用過去的努力，換回現在自由與生活的人了。

曾經用時間換錢

現在開始用錢換回人生

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