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卡主管位又愛躲開會！穿洋裝還被酸演歌仔戲 她回嗆「人老珠黃」讓老屁股閉嘴

聯合新聞網／ 綜合報導
穿花洋裝上班卻遭年長同事嘲諷「像來渡假」，更被批「那麼老還敢這樣穿」。她一句「總比你人老珠黃沒人在乎好」當場嗆回。示意圖／Ingimage。
穿花洋裝上班卻遭年長同事嘲諷「像來渡假」，更被批「那麼老還敢這樣穿」。她一句「總比你人老珠黃沒人在乎好」當場嗆回。示意圖／Ingimage。

Dcard女網友分享遭年長同事酸言酸語，因穿洋裝被虧像來度假，更被批「老了還敢穿」，她高EQ回應「總比你人老珠黃沒人在乎好」，引爆全辦公室關注。

一名自稱任職大公司HR的Dcard網友，近日在《心情板》發文抒發職場不快。她表示，雖然公司待遇普通，但為了家庭、地緣便利而忍受多年。沒想到最大的壓力來源，竟是部門內一位「單身中年老婦女」同事。

這位大姐不僅常藉故逃避開會，還習慣在背後放話、帶風向。原PO說，自己平常打扮得體，卻常被批評像是要去演歌仔戲，更被嘲穿花洋裝像是來渡假。近日一番酸語更讓她忍無可忍「那麼老了還敢這樣穿不會太嚇人嗎？」當下她大聲回擊：「總比你人老珠黃沒人在乎好」，全辦公室瞬間安靜，大姐氣到一整天沒再說話，原PO坦言「心情超好，是來這間公司後最開心的一天。」

一派網友力挺原PO正面開嗆，認為遇到惡意酸言就該霸氣回擊「帥！最討厭這樣的人！有本事當我面講！」、「老太婆就是應該被制伏」、「這樣穿去公司還蠻好看，一點也不突兀」、「HR也不是每天都在面試吧，她想穿什麼是她的自由」，留言紛紛為原PO叫好，直呼辦公室就是要有人敢講話。

但也有另一派網友持保留態度，提醒上班場合仍有穿著分寸「穿渡假風洋裝到公司，實在有點突兀」、「認真說穿這套真的蠻像是出去玩為了拍照」、「在科技業的話會成為辦公室眼中釘，如果實力不足更是自曝其短」。另有冷靜派點出癥結：「該整頓的其實是公司吧？」直指升遷卡關與內鬥現象，反映的是職場制度問題，而非單一事件。

辦公室 職場 歌仔戲 同事

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