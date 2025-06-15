投資要找理財顧問嗎？ 商學院教授兩個原因反對 建議「設後不理」即可

若有一件事你不知道如何做才好，第一個反應往往是上網搜尋，不然就是找「專家」。

找一個看起來知道自己在做什麼的人，驗證你的決定是否合理，可以帶來一定程度的安心感。想得到確認是人類的天性，尤其理財更是如此。

本文出自《吝嗇鬼與揮霍者》 所以，當你開啟理財之旅時，「聽專家的」似乎比較輕鬆，直接找一位理財顧問，他不僅可以告訴你怎麼做，還可以直接幫你投資。當然，這都是要錢的。

雖然每次的理財狀況都是獨一無二的，但大多數人一開始理財其實都不需要理財顧問。

從很早開始，或老實說，在你大部分的賺錢人生中，除非出現大筆資金，不然你的需求其實很單純。

只要對眼前選項有點基本知識，再到網路上做些功課，你就可以建立一套長期的投資組合，設定好自動投資功能，接著就真的「設後不理」即可。

我傾向不找理財顧問的原因有兩個，讓我來解釋：

一、費用：理財建議所費不貲，通常都是依每年客戶資產規模的比例收取佣金。

很多顧問一年收1%，乍聽之下好像不多，但隨著你的資產慢慢增長，這個1%最後可能變成數十萬美元，而拿到錢的這個人往往只是幫你把錢放進你自己也選得出來的共同基金而已。

二、你的最佳利益：理財顧問收的是佣金，表示雖然很多理財顧問都會站在你的立場，為你提供優質建議，但並不是所有顧問都會以你的最佳利益為先。

所以有可能會遇到推銷昂貴基金或說服你入手無用產品的顧問，這樣他們才能抽成。

到頭來，沒有人比你更在乎你的錢，所以不管你決定找個理財顧問，或自己踏上理財之旅，都要好好花時間學習理財知識，才能顧到自己的最佳利益，為自己做決定！

（本文出自《吝嗇鬼與揮霍者》作者：史考特．瑞克 譯者：謝慈)