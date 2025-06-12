夫妻年收逾704萬…他不惜一切禁止妻子在外頭買咖啡 理由不單純

讓我告訴你，我已故朵莉絲舅婆和查理舅公的故事。舅公熱愛牛排，但從婚姻生活的某一刻起，因為舅婆認為牛排太貴了（老實說，舅婆對於把錢花在自己以外的人身上，都非常小氣。） 所以她禁止舅公再吃牛排！幾年之後，舅公過世了。舅婆悲慟不已，在喪禮上哭著說：「我應該要讓查理吃牛排的。」沒有人知道該說什麼，但這不是因為他們不想讓舅婆有罪惡感。事實上，大家都知道一周中總有幾天，舅公在上班的午休時間，會走到附近的餐廳，點客牛排來吃。他會付現金，所以舅婆對此一無所知。 海萊恩．歐倫（Helaine Olen）

喝杯拿鐵，有那麼嚴重嗎？

有些關於金錢的爭執難以避免。在婚姻生活中，伴侶難免會遇到因金錢觀不同而發生的衝突。「我們還負擔得起下一輪的試管嬰兒療程嗎？我們該不該借錢給我的弟弟？我們近年內能否退休？」諸如此類的抉擇和隨之而來的壓力都無法避免。

相較之下，某些日常生活中的金錢爭執，似乎就不值一提了。然而，這些爭執卻可能會占據人的大腦。舉例來說，想想這位匿名求助者的故事。她說，她和另一半「因為冰茶而引發金錢戰爭」：

另一半和我最近開始慢跑，這對我來說是件大事，因為我從高中畢業後就沒再跑步過了。為了獎勵自己的進步，我通常會停在附近的茶飲店，買一杯不到5美元的冰茶。 不過，這讓我的另一半很介意，他說我應該自己帶飲料，這樣就能省不少錢。但是，我的預算很有餘裕，跑到一半買一杯冰茶所帶來的多巴胺1非常值得。

相似的故事不只一樁，美國的CNBC報導了另一則故事：「某位男子不顧妻子反對的聲音，也要禁止妻子在外面買咖啡，即便雙方年收入總和超過22萬美元（約新台幣704萬元）。」

為什麼夫妻有時會針對看來微不足道的消費而爭吵呢？理由之一是：「因為許多人已經認為這類消費，其實能積沙成塔，一點都不微不足道。」

拒絕一杯拿鐵，累積一筆財富

許多個人理財專家主張，若是節省一點，把小小放縱的錢都拿投資，有朝一日必能成為百萬富翁。商業理財類暢銷書《聰明女人致富七招》（Smart Women Finish Rich）和《拿鐵因子》（The Latte Factor）的作者大衛．巴哈（David Bach）總是說：「拒絕一杯拿鐵，累積一筆財富。」

本文出自《吝嗇鬼與揮霍者》 無獨有偶地，蘇西．歐曼也生動地說：「當你喝咖啡時，就是把100萬美元（約新台幣3,200萬元）給尿出來。」他們傳達的樂觀訊息是：「無論你的收入如何，或許都早已賺到了足以致富的錢。」

這類的訊息中，含有組織行為學家奇普．希思（Chip Heath）與丹．希思（Dan Heath）這對兄弟檔的研究成果，即「黏性」（sticky）法則的所有元素。黏性法則很易理解、且讓人印象深刻，所以很容易於和他人分享（例如歷久彌新的迷思「人類只使用大腦的10％」）。

第一個要素是「簡單」，拿鐵因子的概念非常簡單：「微小的投資就能讓你有錢。」巴哈強調這樣的簡單，並說道：「和複雜的概念相比，簡單的概念才真正能改變人生。」第二個要素則是「出乎意料」：「你大概沒有意識到，自己早已賺了足以致富的錢。」

第三個要素「具象化」也至關重要，例如，甘迺迪總統在激勵阿波羅計畫的工程師時，說的不是什麼空泛的探索太空的需求，而是具體描述一個有畫面的目標：「讓人類登上月球，並且平安返回地球。」對巴哈來說，具體的形象也深植於「拿鐵因子」這個名稱。

此外，黏性法則會「激發情緒」，有別於財富能透過世代累積傳遞，以及社會結構不平等的外在因素，人們可以自行決定要不要買那杯拿鐵。因此，許多人都深受巴哈的論述所啟發，因為這個做法相對好操作，會激起人們的執行這件事的熱情。

最後則是「權威性」，如果概念來自可信的權威來源，那麼就會更具說服力——巴哈時常被描述為「白手起家」的百萬富翁。但巧合的是，他父親在添惠發現（Dean Witter）1公司擔任理財規劃顧問的要角數十年，而他在九○年代初期加入他父親的巴哈集團。

令人感到遺憾的是，除了黏著不放之外，這個法則也美好到不切實際。

（本文出自《吝嗇鬼與揮霍者》作者：史考特．瑞克 譯者：謝慈)