節儉丈夫愛找廉價「童年理髮師」還偷幫學齡前女兒剪髮 崇尚奢侈的太太怒了

假如吝嗇鬼和揮霍者通常會結婚，那麼就得問這個重要的題目：「吝嗇鬼／揮霍者的婚姻生活會呈現什麼樣貌？」如果照邏輯來看，吝嗇鬼和揮霍者會一拍即合——及前述與嫌惡特質相反的特質會有吸引力的論點。

或許也代表吝嗇鬼和揮霍者的組合，能期待美好的婚姻生活。這聽起來很棒吧！讓我們回頭看西莉亞的例子。吝嗇的她和揮霍者交往，度過一段快樂時光。來看看她是否也同樣享受和這位揮霍者的婚姻生活：

我發現，我沒辦法忍受他處理金錢的方式……我們開始爭吵，大部分都圍繞著他奢侈的消費習慣。我覺得父母親雖然節儉過了頭，但我卻慢慢看出他們教導我的智慧。熱愛自由是一回事，不需要每一分錢都斤斤計較。不過，魯莽就是另一回事了。我發現保羅的行為……單純是魯莽又愚蠢罷了。

揮霍者同樣可能被吝嗇伴侶激怒。《衛報》的編輯荷莉亞特．格林（Harriet Green）曾經書寫和丈夫約翰－保羅之間的矛盾。荷莉亞特崇尚奢侈，但約翰－保羅討厭花錢：

約翰－保羅總是喜歡理最便宜又不好看的髮型。只要一有機會，他就會回去找童年的理髮師，因為對方只收5美元（約新台幣160元），連小費都包了—假如你看到成果，就不會驚訝他這麼廉價了。 在我們的女兒學會說話之前，我就告訴約翰－保羅，她必須在我選擇的美髮院，好剪出適合的髮型。不久之後，我回到家時發現，約翰－保羅趁我在辦公室，用他非常不專業的剪刀技術替她剪了頭髮。

接下來整整二十四小時，我都拒絕和他說話。

婚姻調適測驗

為了系統性地檢視婚姻狀況，斯摩、芬柯和我請許多對伴侶（私下且個別地）完成婚姻調適測驗（Marital Adjustment Test，MAT），這是一九五○年代發展出來的經典評測方式。有些問題可說是相當直白，例如：

假如人生能夠重來，你覺得你會：（單選）

□和同一個人結婚

□和不同人結婚

□不要結婚

本文出自《吝嗇鬼與揮霍者》 你大概也能猜到，希望和不同人結婚，或是希望不要結婚，都不是好現象。然而，根據婚姻調適測驗開發者哈維．洛克（Harvey Locke）和卡爾．華勒斯（Karl Wallace）的說法，兩個選項仍有些微的好壞之分。

你能猜到哪個比較糟嗎？每個選項都有對應分數，而總分愈高，代表婚姻的狀況愈好。如果選擇「不要結婚」，會得到1分，但是選擇「和不同的人結婚」卻只能拿0分。

反之，「和同一個人結婚」則能夠拿到15分。這代表對婚姻來說，想要和不同的人結婚（或許你心裡已經有具體的答案）甚至比希望自己沒有結婚更糟。

幸運的是，在參與研究者之中，並沒有太多的婚姻不幸：有84％的夫妻，雙方都說會想和同樣的對象結婚。在其他夫妻中，則有一方（13％）或雙方（3％）對婚姻出現不同想法。

和幸福婚姻相比，婚姻出現問題的夫妻在吝嗇－揮霍量表的分數差異顯著較大。分析完整的婚姻調適測驗結果時，也觀察到類似的模式：吝嗇－揮霍量表的分數差異愈大，婚姻調適測驗的分數就愈低。

吝嗇的人比較容易被激怒

接下來的問題是：異質性的夫妻在激怒對方的程度上是否相同？揮霍者的花錢行為激怒吝嗇鬼的程度，是否和吝嗇行為激怒揮霍者相同？雖然雙方都會造成彼此的痛苦，但吝嗇鬼似乎特別容易被揮霍的另一半給惹惱。

我們的數據顯示，吝嗇鬼一般來說會特別希望揮霍的另一半改變消費習慣，反之則不然。這其實也不太意外，畢竟吝嗇鬼和揮霍者面對的困難不同。

吝嗇鬼造成的問題是揮霍的伴侶可以處理的（應對方式包括：「好啊，如果你不買，我買。」），但當揮霍者花錢時，吝嗇的另一半卻不可能逆轉這件事。（確實，有些商品可以退貨，但花錢購買經驗是無法退費的。）

夫妻雙方個性差太多非好事

最終，我們的發現呼應了許多心理學家前輩的論點：太大的差異性對婚姻只有壞處。雖然吝嗇鬼和揮霍者乍看之下能一拍即合，但彼此的差異終將造成婚姻的難題。

社會學家黛安．費洛蒙麗（Diane Felmlee）稱這意外常見的模式為「致命的吸引力」（fatal attraction）。有時，對方身上最初吸引我們的特質，卻是最終令我們嫌惡的。費洛蒙麗描述了常見的發展模式：

愈吸引對方的特質反而令人厭惡

伴侶的其中一方最初因為「事業有成」而很有吸引力，卻很快地被視為「工作狂」，因為假如不非常努力，通常難以達到成功。

又或者，其中一方的吸引力來自「個性非常善良溫和」，後來卻會被伴侶批評為過於被動……﹝而情況也可能改變。﹞例如失業可能會帶來太多不確定性，因此失業的一方會希望對方給予更多穩定性，但對方最初的魅力卻是來自「隨心所欲」的個性。

這樣的狀況也發生在吝嗇鬼／揮霍者的關係中。就如同成功者的黑暗面會隨著時間浮現（例如過度工作），吝嗇鬼或揮霍者的黑暗面也（例如生活無趣，或積欠過多債務）無法永遠隱瞞。

此外，隨著財務上的抉擇愈來愈嚴肅且無法避免（例如要搬到哪、小孩唸哪間學校、如何協助年邁的雙親等），曾經令人興奮或著迷的花費差異，就開始變得可憎可惡了。

（本文出自《吝嗇鬼與揮霍者》作者：史考特．瑞克 譯者：謝慈)