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窮人易選擇短期高利貸很糟糕？研究：前額葉讓他們無法思考未來

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
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我們可以使用顱外磁刺激術來得到一些線索。這樣的技術是在頭部旁放置一個大線圈，線圈會釋放電磁波，影響特定腦區的電流。

這聽起來有點科學怪人的感覺，但已被證明是安全的。

和本書主題較相關的，是電磁波可以用來抑制前額葉的活動，讓人們比較不願意等待未來更好的獎勵，而更傾向於選擇當下的事物。

本文出自《大腦喜歡這樣花錢，那樣理財》
本文出自《大腦喜歡這樣花錢，那樣理財》
那麼，實驗室以外的情境中，有什麼能造成相同的效果呢？慢性壓力。

當然，不是只有窮人會承受這樣的經濟壓力，但窮人特別容易受到影響。

每天都得努力賺錢會對人們造成負面影響。那麼，這能否解釋為什麼窮人會選擇短期高利貸這類糟糕的方案？他們並非愚蠢或不負責任，而是因為壓力影響了前額葉，讓他們無法思考未來。

這個領域還需要更多的研究，且因果關係往往也錯綜複雜。然而，我們所擁有的證據已經很有說服力，也讓人不安。舉例來說，研究顯示經濟貧困會損害兒童大腦的發展。

美國的聖路易每年都會對孩子的腦部進行掃描，持續三到六年，結果發現貧窮孩子腦部的灰質和白質體積都較小，海馬迴和杏仁核也是

。值得慶幸的是，如果有稱職的父母，貧窮的影響就會減弱。然而，如果是在親職功能不彰的家庭成長的孩子又會如何呢？

假如有更多研究證實，經濟困難會強化貧窮思維，那麼就更能支持提高薪資的社會政策論述了。

這也代表當前的政治思維必須改變—就如同法國經濟學家托瑪．皮凱提（Thomas Piketty）所示，正是這樣的思維讓經濟的不平等加劇。

（本文出自《大腦喜歡這樣花錢，那樣理財》作者：克勞蒂亞．哈蒙德 譯者：謝慈)

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