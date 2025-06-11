產業品牌競爭力蛻變 日股基金長期投資魅力現

全球經濟面臨挑戰之際，反而助攻日本崛起成為投資人的熱門標的，根據彭博資訊所統計的主要股票型ETF資金流向，日股自今年來累計有47億美元的淨買超(截至2025/6/9 8:00am)，也是亞洲區域極少數呈現資金淨流入的市場，而日本官方稍早公布第一季GDP及實質GDP修正值，因個人消費優於預期而意外上調，有望再為股市前景加分。

不只日本第一季GDP年化季增率終值由-0.7%上修至-0.2%，五月經濟景氣觀測調查目前指數也從42.6上升至44.4、展望指數由42.7上升至44.8，均優於預期，顯示日本經濟正邁向強韌的正向訊號。

富蘭克林證券投顧指出，在經歷數十年的通貨緊縮低迷後，日本的增長前景更顯強勁，進而帶動通膨走升，此外有感的薪資成長也可望刺激更多消費。預期2025年日本名目GDP將占全球經濟的3%左右，大幅高於新冠疫情前幾年、也就是2015至2019 年間平均水準的1.2%*。

薪資方面也有好的進展，三月下旬春鬥後，日本最大勞方團體-日本勞動組合總連合會與資方達成協議調薪5.4%，儘管略低於預期的5.46%稍低，但仍然是34年來最高調薪幅度，連合會進一步希望大企業能保持5%的年度基本工資增長，中小企業則為6%，以縮小收入差距並更廣泛的促進經濟成長。

至於尚在進行式的日美關稅談判，富蘭克林投顧預期，日本應有機會獲得比目前市場定價更好的關稅貿易協議，且全球資金部分自美國轉進基期較低的亞洲等其他市場，此趨勢短期內不易翻轉，著眼日本股票交易價格較成熟市場同儕具評價面優勢，而在經歷30年的通緊後步入通膨環境，隨著國內經濟恢復正常與企業治理改善，結構性股東權益報酬率有望大幅改善，日股的風險報酬狀況相當具吸引力，有望續為資金青睞標的。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松則評估，日本股市在公司治理改革運動推動下，呈現出股東權益報酬率結構性改善趨勢，評估全球投資人尚未完全掌握到日本經濟與貨幣政策在邁出逾30年的通縮環境後的結構性正面發展趨勢，評估資金有回流日本市場機會。

此外鑒於日本正利用其優勢塑造具有韌性的投資環境，邱正松以富蘭克林坦伯頓日本基金的配置為例指出，鎖定消費，以及工業、金融、科技通訊共四大主題商機，可望建構廣泛分享日本深具產業及品牌競爭力的投資組合。

富蘭克林投顧分析，日股擁有「進入通膨」、「公司治理改革」、「股價折價」三大投資優勢，長期投資價值浮現，至於有匯價水準考量的投資人，不妨考慮日圓計價或美元避險股份的基金，避免日圓貶值侵蝕本幣報酬表現。

*資料來源：The World Bank、World Economics.