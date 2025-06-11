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年息60%月領10萬…爸爸40多歲同事靠「1平台」退休 他憂：收割起手式？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，爸爸的同事才40多歲就靠「1平台」實現財富自由即將退休，但總令人覺得不太對勁。 示意圖／ingimage
一名網友表示，爸爸的同事才40多歲就靠「1平台」實現財富自由即將退休，但總令人覺得不太對勁。 示意圖／ingimage

為了實現財富自由、提早退休，越來越多人從年輕的時候就開始研究投資理財。不過近日有網友分享爸爸的一位同事，才40幾歲就財富自由準備退休，據說是靠一個年息收益非高的平台，原po的爸爸後來也跟著投入百萬元，這令原po憂心是否遇到詐騙。

原po於Dcad發文表示，爸爸的同事在該平台上也幫別的同事代操很多年，聽說都回本了，每月可以領10萬以上，而原po爸爸近日更投入約1-200萬元的閒置資金，該平台標榜可月領5%，一年有60%。

由於該平台沒有帳號可以看到裡面的金額，僅對外稱是個「錢庄」的概念，玩虛擬貨幣需要借貸的人會從這個平台借錢，並解釋說這是去中心化的經營方式，所以比人為操作還要穩。

原po好奇問大家，「想知道有人參加過這種平台嗎？真的有這麼好賺？我個人覺得很像詐騙」，原po進一步指出，「這位40多歲財富自由的同事即將在本月要退休了，我越想越毛，這會不會是準備收割的起手式呢？」

文章一出，不少人紛紛留言示警，「100%詐騙，坦白說高利息都有超高風險，就連合法平台都能倒了，你們又不是什麼大戶，人家不要你的本金，幹嘛要給你這麼好的利息？」、「真有那麼好賺，早就把全家不動產和動產與勞動力都賣了，全換成錢一次全部投資進去了，哪會只投資那麼一點點？」

原po也在下方留言補充，「聽說我爸身邊的同事，都是逐步的加碼，一直解定存放進去，因為這個月息和年息太吸引人吧…月領10幾萬，但我覺得很擔心」。

其他人也表示，「這種詐騙的玩法其實類似龐氏騙局」、「做虛擬貨幣借貸平台利息都是浮動的，從一年5%到20%是一個正常的範圍，你的數字明顯是詐騙」、「你圖他的利，他要你的本」、「明明動腦想一下都知道不可能的東西，怎麼還敢投呢？」、「年息60% 那銀行都往那邊放就好了，幹嘛這麼辛苦找客戶？」

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