預售屋辦房貸銀行僅給6成5 公務員嘆「優勢變劣勢」：打房很有感

政府打房出手管控房市，銀行限縮房貸將審核資格提高，讓不少民眾貸款變得相當困難。一名公務員自認薪資收入穩定，年收入90萬，每月信貸7000元。想貸900萬，卻只能貸到6成5的資金，讓他瞬間覺得政府打房有感。

原po於Dcard發文表示，他3年前就下訂了一間預售屋，這個月送貸款，核貸只能拿到6成5，為房子市區地段鑑價的8成，原po也補充說明，自己買的這間房子雖然不在6都，但「只能說這個地方不算太鄉下」。

從銀行人員與原po的對話訊息可發現，銀行方面指出，房貸初估最高可貸成數為6成5，主要是原po收支比率偏低，加上原po薪資收入相對固定，整體無法拉高收支比。

原po認為，公務員的優勢就是薪資收入穩定，卻瞬間變成劣勢，他表示，「謝謝政府，有政府好安心，打房打到老百姓都有感了」，他也反問大家，「各位還敢買房嗎？」

不少網友在文章底下留言，「政府真的打房打到有自住需求的首購族」、「公務員根本就是重災戶，我也是想換屋但被搞得很擔心」、「今年女友辦公教貸款只給7成，我當了保人才給到8成，打房打得公務員重傷害」、「限貸令根本就是來搞公務員的，以現在的房價，哪個公務員有辦法收支比200的」。

然而也有人點出可能原因，「你年收才90，還卡一個信貸，收支比算不過很正常吧，尤其現在台銀又特別嚴格」，原po也回擊，「拿一個不正常的規範套在全部人身上叫做正常喔？」、「這篇在講公務員，不要拿其他行業來比較」、「有公務員收支比超過200%的請留言讓我開開眼界」。

其他人則建議原po可以多比較其他銀行，「6成跟8成差滿多的，也許民銀利率要2.5%，但至少可以貸得出來，或是問問其他分行，警察的薪資應該要負擔900萬的貸款不難啊」，還有人認為，「不懂為何公務員就一定給比較低的利率跟比較高的貸款額度，任何行業還是看你的收入跟你的負債等等吧」。