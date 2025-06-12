《「我是有錢人」迷思772》一位才50歲就財務自由並住進養生宅退休的獨立女性 教我3堂人生理財規劃課

最近在因緣際會之中，筆者認識了一位很有意思，也值得跟所有投資理財大眾一起分享的新朋友。今年才53歲的歐達（化名），不但已經財務自由，還住在養生宅中，每天享受看書、上自己喜歡的課、做自己想做之事的退休生活。

在與歐達的聊天中，個人發現她是一個滿有趣且多元化發展的人。舉例來說，她學的本科是醫療相關專業，但又非常熱愛大眾傳播工作。所以她可以在工作生涯中，悠遊於這兩種職業之間。

但是，最令筆者佩服的是，她對於「提早做到財務自由」這件事，不只是心生嚮往，還更是身體力行，持續努力地朝向此一目標前進及實踐。例如之前，她在接受媒體的採訪表示，她「每天除了上班，也很積極研究投資理財訊息，除了閱讀許多財經雜誌，閒暇時還會去上理財課程，目的就是為了早日達到專家們說的『財務自由』境界。我一直希望能快一點過著不用工作、靠理財收入就能支應開銷的生活」。

從歐達所分享的，自52歲就財務獨立、順利退休故事，筆者整理了以下3大重點，供各位讀者們參考及學習。

重點一、不亂花錢，懂得存錢並做投資。這是因為單身的她，不像很多小夫妻有很重的家庭責任，且對生活物欲要求不高，也不愛旅遊。所以在「花費不高」之下，歐達把每月的結餘，都拿去儲蓄與投資。不但在30歲之前，就晉身「有殼」一族，甚至在她40歲時，就已經繳清所有房貸。

且在40歲時，歐達除了擁有一間無房貸的自住不動產之外，每年還多了因為長期投資績效不錯，而擁有的29萬元被動收入進帳，以及手邊所有的600多萬元資產。

重點二、努力學習投資理財的專業知識，但也懂得找專家進行健診，以了解自己的方向是否正確？儘管在40歲時，就有以上的理財成績，但是，為了確定是否能夠提早過退休生活，她找上專業的理財顧問，幫她「體檢」一下是否能安穩退休？

當時，幫她進行理財健檢的顧問建議她：雖然可以提早退休，但恐怕手頭每月生活費會「非常緊」。所以，仍然建議她「再多存一些退休金，以及適時進行一些保單調整」。

當時的理財顧問，根據歐達現有的生息資產與投資報酬率，加計每年3%的通貨膨脹率試算，用5種不同退休方案去規畫，得出以下結論：「歐達必須維持目前支出水準，約2萬4,500元，才能馬上退休。若希望提高到每月有3萬元生活金，現有資產將在62歲後陸續坐吃山空」。

至於保險方面，專家建議單身且無家累的歐達，因為這幾年累積的資產也都可留給家人，實際身故保障只需138萬元，但她原有壽險保額高達680萬元，遠遠超過自己需求。因此，建議歐達將500萬元的定期壽險解約，再將2張50萬元的壽險辦理「減額繳清」，降低壽險及癌症險的過高保額、保留住附約的醫療險與意外傷害險保障，並且拉高意外傷害及醫療險（主要是重大疾病及日額型住院醫療險）。

而在經過專家的再一次精準地體檢及正確的建議之後，歐達在12年之後，也就是52歲時，正式地賣掉原本買的、屋齡30多年的房子，搬到有三人房的養生宅居住。

重點三、不動產長期且實際累積財富的能力，遠低於金融投資。說到歐達所有資產裡的不動產，根據她持有17年不動產的實際經驗指出，儘管賣屋時點，剛好在去（2024）年9月，「金龍海嘯（指央行總裁楊金龍，祭出第七波不動產信用管制之後，房地產市場所掀起的一波震盪）」之初，所以，還能賣到優於市價的好價格。

但她不忘再三強調，如果不計算房屋折舊、每年持有成本（房屋稅、地價稅等），以及裝修等成本之下，她算的年化報酬率才不過6%左右；一旦扣掉各項費用成本之後，還遠輸於她的所有金融投資。

孝順的歐達解釋，她之所以搬到養生宅，最主要是因為她是單身，原先買的房子，雖然有電梯，適合自己退休養老，但並不適合跟爸媽一起居住（因為坪數太小，且爸媽住在市區、沒有電梯的舊公寓）。

且更重要的是：歐達將原本報酬率並不怎麼高的不動產「變現」之後，反倒有更多的資金，得以繼續投資，並且透過積極生利的方式、進一步放大原已準備的退休金。