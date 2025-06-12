NBA賽季最後一場門票價格 麻省理工學院企管碩士班學生拍賣會競標出高價

1994年4月19日週日的下午一點，美國職籃波士頓塞爾提克隊準備進行賽季的最後一場比賽，對手是邁阿密熱火隊。這場比賽很關鍵，因為假如塞爾提克隊想要得到分區冠軍，就必須拿下勝利。

塞爾提克隊的比賽門票總是早早就搶購一空，但波士頓著名的麻省理工學院企業管理碩士班的學生們很幸運，他們有機會在比賽前一週拿到兩張門票—只要參加一場心理學的實驗就好。

本文出自《大腦喜歡這樣花錢，那樣理財》 設計這場實驗的心理學家以使用欺騙手法而聞名，但這次的門票是真實的，一位幸運的受試者能帶好朋友一起去觀看比賽。不過請注意，這不是免費的。這不是個贈票活動，贏家必須支付門票費用，而這就是心理學家稍有隱瞞的地方—學生並不知道這一點。

他們只知道自己得和其他人在無聲拍賣會中競標，並認為如果他們願意的話，可以支付高於定價的金額。這場實驗想要知道的是，這些學生願意用多少錢來買這張珍貴的門票；以及，不同的支付方式是否會有所差異。

每位學生都會拿到一張紙，來寫下他們的最高出價，但一半的學生被告知必須用現金支付（可以去提款機領錢），另一半則被告知能用信用卡支付。他們願意出多少錢來買票呢？

兩組的差異非常顯著。現金組的平均出價是二十八美元，但信用卡組願意支付的價格超過兩倍：六十．三美元。

雖然我說這個結果很驚人，但我想各位也不會太感到意外。我猜，麻省理工學院學生的行為也符合你的態度，至少我是如此。不知怎地，現金支付的感覺總是比較真實，而且付出現金時，感覺更心痛。

卡片支付能延緩痛苦的時間，讓交易變得更容易。有些人會覺得太容易了。舉例來說，隨著臨時信用額度的增加，英國人的個人負債在一九九○年到二○一三年間增加了超過三倍。我們能從中學到一些教訓。當你想用信用卡買東西時，請想像從提款機領出相同金額的現金來消費，會是什麼感覺。

或許用信用卡支付的麻省理工學生負擔得起六十美元的籃球賽事門票—而且會認為這個交易很划算。假使如此，那沒問題。但我懷疑他們出了超過自己能負擔的價碼，只想著不計代價都要拿到門票，而沒有想到該如何支付。

或許這個年代的孩子，這些幾乎不曾看過父母用現金支付的孩子，就不會用如此不同又危險的態度區分現金和非現金交易了—看重前者而對後者漫不經心。

事實上，現金很可能在不久之後完全消失。對近未來的人們來說，「真正」的金錢也只會成為螢幕上的數字。或許他們很快就會發覺，涉及許多零的虛擬交易就和交出一疊鈔票一樣，讓人痛苦萬分。

（本文出自《大腦喜歡這樣花錢，那樣理財》作者：克勞蒂亞．哈蒙德 譯者：謝慈)