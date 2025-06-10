國泰證券定期定額規模年增25% 日日扣、智慧加減碼助攻年輕投資人

每年初夏，都有一群莘莘學子迎來畢業季，踏出校園，正式展開職場新生活。同時，這也是社會新鮮人開始思考財務規劃、學習投資的關鍵時刻。根據證交所最新統計，截至2025年4月，全台30歲以下開立證券帳戶數超過220萬戶，比2024年同期增加一成，是增幅最高的年齡層，顯見年輕族群越來越積極參與金融市場。

國泰證券認為，社會新鮮人盡早開啟理財規劃之路，更能夠建立健全投資觀念，提早累積財富。國泰證券建議新鮮人從「定期定額」的投資方式開始著手，更提供包括「日日扣」、「智慧加減碼」、「股息再投資」等功能，讓新鮮人不用耗費過多心力關注股價波動，輕鬆養成儲蓄理財習慣。

為了協助社會新鮮人更輕鬆地參與投資市場，國泰證券定期定額服務具備「低門檻」、「高彈性」、「智慧化」三大特色。投資人透過國泰證券APP線上設定，就能用小額資金開始投資。

此外，國泰證券也提供多項智慧加值服務，像是「日日扣」功能，全年365天都能任選扣款日，讓投資人自己打造最適合的投資計畫；「智慧加減碼」讓投資人依據「季均價」設定漲跌幅度，自動調整扣款金額，靈活因應市場波動；最後，「股息再投資」功能，更能將投資獲得的股息，自動再投入原標的，讓資產複利成長、投資更有效率。

國泰證券自詡為數位券商第一品牌，持續推出便利、創新的新功能，不僅讓定期定額服務深受投資人青睞，更迎來好成績。2025年1月到4月，國泰證券台股定期定額扣款總金額累積達225.74億元，較去年同期大增25%，表現亮眼。另外，觀察投資標的，國泰證券提供99檔個股與155檔ETF做為定期定額標的，其中以高股息ETF與AI科技概念股最受歡迎，反映投資人對長線收益與創新主題的高度關注。

國泰證券建議，如果社會新鮮人有心學習投資、累積人生第一桶金，與其受到市場起伏而舉棋不定，不如透過國泰證券APP完成線上開戶與設定後，練習「定期定額」，分批進場、降低風險，建立良好紀律與投資習慣，更可以進一步利用數位工具追蹤投資表現，把理財變簡單。如此一來，畢業不只是人生轉折，更是財富成長的起點。若欲瞭解更多相關投資服務，請至國泰證券官網https://www.cathaysec.com.tw 查詢。