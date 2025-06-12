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「時間折現」心智運作 揭有錢人和窮人做出不同決策的關鍵因素

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
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我們的額頭後方是前額葉皮質，其重要功能是抑制衝動魯莽的反應，鼓勵我們耐心等待未來更好的獎勵，而不是選擇立即的滿足。

舉例來說，你想要今天拿十英鎊，還是一週後拿十一英鎊？你的心智運作大概會像這樣：有鑑於兩筆錢的差異很小，選擇眼前的十英鎊似乎很合理。

本文出自《大腦喜歡這樣花錢，那樣理財》
本文出自《大腦喜歡這樣花錢，那樣理財》
畢竟，在一週內有太多變數，略多一點的十一英鎊獎勵很可能會消失。

不過，如果兩個選項差異比較大，例如十英鎊和二十英鎊呢？這樣的情況下，等待就合理多了。假如你的前額葉皮質層運作正常，你的大腦就該這麼告訴你。

這裡的心智運作稱為「時間折現」（temporal discounting）。等待的價值是多少？和相對性思考一樣，經濟學家也對此做了數百個實驗。

各位猜怎麼著？每個人能接受的條件都不同，但有錢人和窮人做出不同決策的關鍵因素通常是：我負擔得起等待嗎？有錢人通常都可以，他們當下並不需要十英鎊，因為他們已經有很多錢了，所以不如等著十一英鎊，二十英鎊就更不用說了。

相反地，窮人可能迫切需要十英鎊，只能放棄未來更多的錢。

然而，在本書第三章，我們提到窮人願意走四十五分鐘的路，去購買便宜五十塊的電器。

就會發現，在不同的情況下，窮人的反應就不同。這是怎麼回事呢？為什麼窮人在衡量整體花費中可以節省多少時，能夠較理性地思考，在當下較少的錢和未來較多的錢之間，卻比較不理性呢？

（本文出自《大腦喜歡這樣花錢，那樣理財》作者：克勞蒂亞．哈蒙德 譯者：謝慈)

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