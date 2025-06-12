聚餐吃飯怎麼結帳最公平？ 經濟學家：平均分攤易出現「食客困境」

為什麼分帳這麼容易出錯？當然，有兩種不同的算錢方式。第一種是把所有金額加總，再用計算機除以總人數—但這會讓不喝酒的人，或是吃得少的人吃虧。

另一種方式，也可以每個人都根據自己點的內容，粗略估算該出多少錢，再加上一些共同點的飲料和服務費，把鈔票往桌上放。當收錢的人發現金額不對時，每個人只好不情願地再拿出一些湊齊。大家的心裡都頗有微詞，認為是其他人出的不夠多。

本文出自《大腦喜歡這樣花錢，那樣理財》 有時候，的確可能會有人刻意欺騙，不誠實地少給錢。不過，大多數情況都是意外，卻又一再發生。隨著時間過去，假如這群人的收入不斷提高，也變得更慷慨，經驗法則會讓他們刻意多付一點，這個問題就能迎刃而解。至少表面上如此。

不過他們心裡可能還是覺得自己吃虧了。那麼，究竟是怎麼回事呢？答案是某些人在估算時，似乎會往對自己有利的方向估算。在加總時，這些短少的部分累積起來就相當可觀了。

經濟學家尤里．葛尼奇（Uri Gneezy）對金錢相關的心理學研究做了一些充滿創意的實驗。他想要研究賽局理論中的「食客困境」（unscrupulous diner’s dilemma）。這樣的困境並非發生在用餐結束時，而是在點餐之前。

有些人會認為，應該在點餐之前先決定該怎麼分攤，大家才會清楚自己的責任。聽起來是個好主意，但假如決議是無論每個人點什麼，大家都要均分帳單的話，那麼貪婪的食客就能放肆享受了。

他們可以點生蠔、龍蝦，再配上（貴得毫無道理的）起司拼盤和白蘭地，因為那些滴酒不沾的素食者會分攤他們的帳單。不過，真的每個人都會因為知道要均分帳單，而惡劣地改變點餐內容，選擇最貴的品項嗎？

尤里．葛尼奇的實驗證實，大家真的都會這麼做。他把學生分成六人一組，事先告訴他們帳單會如何計算，並讓他們出去吃晚餐。當收到的指令是每個人得為自己點的東西付錢時，他們傾向選擇菜單上價格較合理的品項。

然而，如果知道要平均分攤的話，菜單上比較昂貴的選擇似乎就多了點吸引力。對某些人來說，「食客困境」似乎根本不是什麼困境。當然，如果每個人都點最貴的，就沒差了，雖然每個人都會付更多錢，但也會吃到更好的餐點。不過，我們也知道，情況通常並非如此。

研究中的學生彼此並不認識，但現實生活中會一起吃飯的通常都是好朋友。我們會希望朋友之間不要互相占便宜。然而，想想算錢時總額經常不足的次數，那麼乍看之下雖然每個人都很老實，實際上「食客困境」卻還是發生了。

葛尼奇想要知道，為什麼我們會同意平分帳單，他覺得一點道理也沒有。在他的研究中，他會事先詢問受試者想要各自結帳，還是一起分攤，而八○％的受試者都只想為自己點的東西付錢。

那麼，為什麼大家在現實生活不這麼做呢？因為還有其他的成本，例如算錢、金額不足時的尷尬，以及最糟糕的，表現吝嗇造成的社交代價。

如今，有愈來愈多應用程式能幫助我們記帳，也幫助我們算出最後大家該出多少錢，這些都會有幫助。不過，再怎麼樣我們似乎都無法避免這個最尷尬的社交問題：紅酒是誰點的？

（本文出自《大腦喜歡這樣花錢，那樣理財》作者：克勞蒂亞．哈蒙德 譯者：謝慈)