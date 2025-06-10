心理學5大人格特質 研究：1類項目得分高 比較有儲蓄的可能

麥克告訴我，他渴望生活有所保障，所以努力賺錢。這似乎可以把他歸類為強迫性儲蓄者。不過，麥克也會花錢，所以我猜安全感並非唯一的重點，他或許也算是自由購買者。年輕時，他一心想賺大錢，讓自己不再需要對他人唯命是從。

當然，麥克可能不同意我的分類。而我也很好奇，他又會給我怎樣的標籤呢？或許是「吹噓折扣者」，畢竟只要有人欣賞我買的便宜衣服，我就會感到洋洋得意。又或許，有鑑於我賺錢的能力遠不如他，他可能覺得我是個「金錢蠢蛋」—這是在較新的金錢態度分類中的一種類型。

本文出自《大腦喜歡這樣花錢，那樣理財》 這類分類法的問題在於，我們通常很難用單一的類型來概括人們和金錢相關的行為。比較好的方法，或許是探討我們的性格特質如何影響我們處理金錢的方式。

舉例來說，我們會發現在在心理學的五大人格特質（經驗開放性、神經質、友善性、外向性和嚴謹性）中的「嚴謹性」項目得分較高的人，比較有儲蓄的可能。此外，像麥克這樣的企業家可能在「穩定」和「獨立」的項目中得分較高。

在心理學的領域中，有個稱為「控制觀」（locus of control）的概念，描述的是我們是否覺得自己能掌握周遭的世界。企業家傾向抱持所謂的「內控」觀點，相信他們能改變自己的處境；相對地，欠債者則偏向「外控」觀點，認為外在世界很難由個人所控制。

不同影響因素之間的因果關係也很難一一拆解。舉例來說，貧窮也和外控觀點有關。換句話說，假如一個人很貧窮，通常就很難相信自己能控制生命中的事件，會這樣也情有可原。

貧窮的人也比較可能積欠債務。那麼，具備外控觀點的人格特質，是否就比較容易陷入債務和貧窮呢？又或者，貧窮讓人容易累積債務，也因此創造出外控的觀點？

其他研究指出，穩定的外向者面對金錢的心態比較開放、自在，也較少擔憂。雖然擁有這類特質的人在金錢上比較揮霍，同時卻又覺得自己更能掌控金錢。

瑞典的研究發現，在情商測驗中得分較高的人，通常比較不重視金錢，也不認為金錢是權力或地位的象徵。此外，他們也比較擅長判定照片中人類臉部表情所代表的情緒，也更善於處理失敗和挑戰。

相對地，同一項研究發現，愛錢的人較不善於察覺社交環境。他們是因為無法理解人際關係，才轉向尋求金錢的慰藉嗎？或者，是對金錢的興趣讓他們遠離了人群？這類的研究通常都只在特定時間點進行，而無助於判斷因果關係。

當然，我們也僅能得知總體的平均，無法因此預測像麥克這樣的人會如何行動。

雖然麥克很愛錢，但他確實是個熱愛社交的人，也很擅長面對失敗與挑戰。他不認為錢是權力或地位的象徵，但他做事時常以金錢為導向。一個人可能綜合了許多不同的態度，研究能做的，就只是審視數千人後，找出比較廣泛的模式。

舉例來說，教育程度較高的人一般對金錢較不執著。這並不意外，畢竟他們可能覺得自己更有能力賺大錢。研究也指出，年輕人平均來說較不謹慎理財，而年長者則比較擅長制定和控制預算。

不過，你也一定能舉出很多例外，一定有拚命存錢的學生和揮金如土的退休人士。

（本文出自《大腦喜歡這樣花錢，那樣理財》作者：克勞蒂亞．哈蒙德 譯者：謝慈)