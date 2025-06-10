監測1千個家庭消費行為 學者：用「這2張卡」易衝動購買不健康食物

各位的錢包裡很可能同時有硬幣和鈔票、信用卡和金融卡、電子交通卡和禮券，以及會員卡的點數。但假如我問各位，你現在手上有多少錢，你大概只會計算所有的現金總額。

我們會將現金、卡片和禮券分開看待，所以通常不會合起來計算總購買力。在某些情況下，這很合理。

如果想在酒吧用超市會員卡和一些書店禮券請大家喝酒，恐怕不會有人理你。然而，我們愈來愈常用金融卡或信用卡來買酒了。

本文出自《大腦喜歡這樣花錢，那樣理財》 這麼做很方便，但從理財角度來看，明智嗎？或許不。不過在二十年前，你一個晚上能在酒吧裡的消費上限，就是身上所帶的現金。

即便酒保願意接受，你大概也不會拿支票簿出來，支付離開前點的最後一杯酒。如今，日常的花用和我們全部的財產（至少是活期帳戶裡的）之間的界線已經愈來愈模糊。

我知道有些人認為，買三明治之類的小額支出應該一律使用現金，金融卡用在較大筆的消費，而信用卡只能用於奢侈品和度假行程。

這是對金錢自制的方法。假如能夠避免，我們似乎不應該用信用卡向銀行借錢，買個起司醃黃瓜三明治。

這聽起來可能有點古板和挑剔，但近年的研究顯示，這其實是很好的心理策略。

美國學者花了六個月的時間，監測一千個家庭的食品消費行為。在控制各種因素後，他們發現當人們用信用卡或金融卡付款時，更傾向衝動購買不健康的食物，例如蛋糕或巧克力。

這麼看起來，當我們不需要交出「真正」的錢時，就更容易享受充滿罪惡感的放縱。因此，「無接觸交易」不只可能讓我們的帳戶縮水，還可能讓我們的腰圍變大。

當然，物品的價格愈高，我們愈可能會用信用卡或金融卡來購買，這也不太令人意外。這代表我們不需要隨身攜帶大量現金，而且信用卡還能讓我們用自己尚未擁有的錢來買東西。但這背後還有更多含義。

使用卡片購物時，我們不只更容易下決定，思維方式也會隨之改變。我們更容易忘記自己付了多少錢，也更可能給較多的小費。下面的實驗會提出證明，我們甚至願意為相同的商品支付更多錢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自《大腦喜歡這樣花錢，那樣理財》作者：克勞蒂亞．哈蒙德 譯者：謝慈)