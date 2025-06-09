大腦喜歡這樣花錢那樣理財 心理學法則看見你的消費、投資和借貸財務盲點

我們無法擺脫金錢而活

我們本質上都是心理的產物——我們的心智決定了我們這個人——而金錢是心理的概念，無法超脫我們對金錢的概念而存在。但我們如今卻得依賴金錢，才能取得大多數的生活必需品。

然而，多數人卻鄙棄金錢。我們認為如果可以的話，願意不受金錢拘束，並且嚮往著看似不需要金錢的社會。以下段落摘錄自赫爾曼．梅爾維爾（Herman Melville）出版於一八四六年的旅遊日誌小說《泰皮》（Typee），誰不希望住在這樣的人間天堂呢？

文明人類創造出數千個讓人惱怒的事物，損害自己的幸福，但泰皮沒有這些東西。在泰皮國度，沒有抵押物回贖權喪失、沒有拒兌簽注、沒有應付票據，也沒有名譽債；沒有不可理喻的裁縫師和鞋匠，他們不會對於價錢過度執著；沒有任何類型的討債者；沒有傷害罪訴訟的律師在挑撥離間，支持他們的當事人挑起爭端，再強制終結雙方爭執。 沒有貧困的親戚寄居在家中的空房，占用家裡餐桌的空間；沒有孤苦無依的寡婦帶著孩子，在炎涼的世界挨餓。泰皮沒有乞丐、沒有欠債者的牢獄，也沒有目中無人的富豪。或者用一句話總結——泰皮人不使用金錢！

本文出自《大腦喜歡這樣花錢，那樣理財》 梅爾維爾最終選擇留在泰皮。這是個真實存在於南海島嶼上的地方。雖然他如此情有獨鍾地回憶和重新描繪該處——這本書混合了現實與虛構——但他還是不斷渴望逃脫，渴望回到自己所熟悉的社會，也就代表回到金錢的世界。

我們現今的處境就是如此吧。我們早已讓自己脫離了像泰皮這樣沒有金錢的伊甸園。渴望回歸泰皮，或是重建理想樂土（我的老友迪倫．埃文斯〔Dylan Evans〕最近才嘗試過，要在蘇格蘭建立自給自足的社會，但結果並不順利），都相當不切實際。

人類社會的弊病並非由金錢本身造成，而是源自我們使用金錢的方式。那麼，我們該如何更妥善地利用金錢，以追求更好的福祉呢？

智取金錢，做自己財富的主人

我們的心智被金錢所控制，有時甚至會危害我們的生產力，帶來毀滅性的後果。為了防止這一點，為了讓金錢帶給我們更好的生活，創造更美好的社會（確實可以如此），我們就需要更深入理解自身和金錢的關係。有很多書都告訴我們如何理財或賺錢，但這本書不是那樣的書。

本書也不談金錢、消費主義和資本主義的邪惡，這三者固然各有問題，但卻是現代人類的生活方式。我不會說金錢玷汙了我們，因為實情比這更複雜許多。但在這本書裡，我將解開金錢和心智間錯綜複雜的關係。

無可避免的是，不同的學問領域會從不同的角度探討金錢這個主題。政治經濟學家卡爾．波蘭尼（Karl Polanyi）從廣義上將金錢定義為一個語義系統，就像我們看待語言或度量衡的方式；而較狹義的定義則是將金錢視為用來「支付、標準化、儲存和交易」的工具。

西格蒙德．佛洛伊德（Sigmund Freud）將金錢比作排泄物，說孩子最初對糞便最感興趣，後來才漸漸變成泥巴，然後是石頭，最終才是金錢。

十九世紀的心理學家及哲學家威廉．詹姆斯（William James）認為金錢是自我的延伸。他說：「我們的自我，就是男性（對，他只提到男性）所能稱之屬於自己的一切，包含身體、精神力量、服裝、房屋、妻子和兒女、祖先、朋友、土地、馬匹、遊艇和銀行帳戶。」

金錢的關鍵心理特質

對我來說，金錢這個概念的關鍵心理特質在於「信任」。歷史學家尤瓦爾．哈拉瑞（Yuval Noah Harari）稱金錢是「人類所發明最普遍，也最有效率的互信系統」。

金錢提供人們一種凝聚信任的抽象方式。如果想維持安全和繁榮發展，我們就必須互助合作。假如你對合作對象很熟悉，那這麼做很容易；但要與陌生人合作，則需要一種量化和交換信任的方式。這就是金錢所能提供的。

也難怪沒有任何已使用金錢的社會，會回歸到不使用金錢的狀態。不過，本書談的不是金錢的歷史，而是金錢當今對我們的影響，也就是金錢如何改變我們的思考、感受和行為，以及為何金錢愈是稀缺，對我們的控制力就愈強大。

我們總是認為，高額的紅利獎金能激勵企業員工更努力、父母能用金錢誘使子女寫功課，以及當我們面對不同的交易選擇時，一定能挑選價值最高者。

但我將證明，種種證據都顯示以上未必正確。各位也會看到一些有趣的案例，包含有些人認為思考金錢，就能緩解對死亡的恐懼；某個男人賭博損失了超過四百萬英鎊；以及印度泰米爾納德邦的村民如何在面對足以改變人生的鉅款時，反而不知所措。

讀完這本書後，我相信各位比起燒掉五十英鎊鈔票，或是逃到自己心中的泰皮樂土，都會有更好的方式來應對金錢帶來的問題。各位將不再覺得受金錢所控制，進而能夠真正地駕馭金錢。

（本文出自《大腦喜歡這樣花錢，那樣理財》作者：克勞蒂亞．哈蒙德 譯者：謝慈)