燒烤店月薪僅38K還是兩頭班！小師傅：這時代要有明顯儲蓄一份工作已不夠

昨晚去吃了一間燒烤店，生意非常好，看到外場服務員跑來跑去，感覺非常辛苦，心裡想說，這種生意這麼好的店，最起碼也要有4萬以上才算合理吧？但是詢問過後，沒想到只有3萬8，而且還是兩頭班，這樣其實就等於一天都在公司裡面，換算下來，真的不多。

自己本身做餐飲業也16年了，以前的餐飲業跟現在比，薪水真的沒有差距太大，沒漲多少，就算現在看起來好像有比以前的薪水好，但其實我發現，每當薪水再漲的時候，所有生活上的東西也跟著再漲，而且可能還漲幅超過薪水，這樣不就等於，其實薪水沒有調漲，反而還是變相的減薪嗎？

我自己認為，這時代如果只有一份「穩定」的收入，一般來說就只能「穩定」的生活而已，感覺至少都要有第二份收入，甚至到第三份，才能有比較明顯的儲蓄。（感覺現在真的要兼職或斜槓，才能有比較好的生活）

自己在存錢初期，一開始方法就只會用時間去增加收入，別人月休8天，我就只休4天，別人一天工作8小時，我就拉到15小時，這樣來把自己的收入提高。

一路走到現在，這些過程也讓我慢慢累積出一些對自己很有幫助的好習慣，想分享出來，希望對大家也有幫助。

1.閱讀（推一本改變自己很大的書《原子習慣》） 2.早起（每天 5 點起床） 3.記帳（推薦一個 app：天天記帳） 4.運動（有健康的身體才能好好賺錢） 5.要自律（人很懶的，不自律很容易擺爛）

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。