前夫已過世遺囑還要寫嗎？律師提醒：關鍵在「小孩還未成年」

針對一名網友提問：「我已經與小孩的父親離婚，對方也過世了，這樣我還需要寫遺囑嗎？」律師蘇家宏在短影音中明確指出，即使前夫過世，若有未成年的小孩，仍然應該立下遺囑，以保障孩子的監護安排。

蘇家宏強調：「還是要回到原則，你有沒有小孩？兩個小孩。那有沒有再婚？可能會再婚。那當然還要寫遺囑啊。」

他進一步說明，與前一段婚姻無關，關鍵在於孩子的監護與照顧安排。「你有這樣感覺是對的，就是說跟你前夫沒有關係，是跟你的小孩有關係，跟你現在的配偶有關係。」

尤其對於這位提問者的情況，蘇家宏點出潛在的法律風險。儘管前夫已過世，若當事人未來發生不測，而兩名年幼子女（分別僅兩歲與三歲）仍屬未成年，就會產生監護人指定的問題。

他強調：「這點非常重要，一定要寫遺囑。」並補充說：「你只要寫一篇遺囑說，我指定監護人，媽媽或我的妹妹，或我覺得不錯的人，他適合照顧我小孩，這份遺囑就會保護你的小孩。」

換句話說，只要在遺囑中明確指定監護人，即可避免孩子未來監護權被不適任者主張或爭奪。「你前夫既然來吵，就吵不過，因為你已經有這本法律文件遺囑，就保護你的小孩子監護人。」

蘇家宏也提醒，雖然此案中前夫已亡，但若是一般情況下前夫尚在人世，更有必要預先安排監護人選，避免日後因身份代理或戶權關係，產生監護權的法律糾紛。

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