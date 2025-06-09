中山美穗之子放棄繼承4億新台幣遺產？蘇家宏律師解析背後「3大理由」

日本女星中山美穗驟逝後，傳出其子選擇放棄繼承約20億日圓（約新台幣4億）遺產。對此，律師蘇家宏在影片中以專業角度分析，這個選擇並非單純的情感疏離，而是牽涉情感、稅負與法律程序等多重壓力，是一場極為現實與心痛交織的決定。

背景：中山美穗與兒子十年未見

中山美穗2002年結婚，2014年離婚後與前夫約定「前夫前幼」，孩子隨父居於法國，她則獨自返回日本生活。據報導，母子已長達十年未有來往。

2024年12月，中山美穗於自宅過世。妹妹通知孩子返日送終後，近日傳出其子決定放棄繼承，引起各界關注與疑惑。

蘇家宏律師解析：放棄繼承的三大原因

蘇家宏指出，中山美穗之子的選擇，反映出繼承制度中的三大現實考量：

一、情感隔閡與心理負擔

母子十年未見、各自安好的生活形態，讓孩子難以接受繼承首飾、珠寶或衣物等遺物，「就像是把母親再拉回身邊，卻不是熟悉的她」。這種心理落差，讓人寧願選擇釋懷而非佔有。

二、日本遺產稅高達55% 非現金資產難以操作

日本超過六億日圓的遺產稅率為55%，以20億日圓估算，遺產稅即高達約11億日圓，且多為先繳後繼承。年輕繼承人若無足夠資金，難以負擔如此龐大的稅額，且資產多為著作權與非流動財，變現更為困難。

三、跨國繼承手續繁複 生活重心已不在日本

該名子女現居法國，若選擇繼承，須面對日本的遺囑驗證、財產清算、著作權合約處理等繁複流程，並委任當地律師。長時間與語言障礙也構成實際阻礙。

從「有錢不繼承」談台日現行制度

蘇家宏補充，這類放棄繼承的情況在台灣也不少見，並舉例說明：

家族施壓型：如重男輕女的家庭，女兒被逼簽拋棄繼承，否則「不認你這個女兒」。

債務考量型：若自身欠債，一旦繼承反而讓債主可主張財產，得不償失。

潛藏風險型：擔心繼承到的是債務（如地下錢莊、帳外債），選擇切割關係。

法律限制型：人在海外、有法律糾紛或逃亡中，無法或不便返國處理手續。

他也提醒，無論在台灣或日本，放棄繼承須於被繼承人死亡後三個月內正式聲明，否則可能被視為默認繼承，進而衍生遺產稅與法律責任。

財產可傳 情感更難繼

蘇家宏感性地說，繼承不只是財產分配，更是情感與責任的傳遞。他鼓勵每個人應及早立下遺囑，讓想愛的人「在你離開後，仍能感受到你的愛」。

他補充，無形資產更為可貴，「有人有能力賺錢，即使沒繼承，也能重新累積，但愛的記憶與對話，是無法重來的。」因此他呼籲，不僅要規劃好財務，更該重視親子、手足間的理解與對話，這才是最有價值的傳承。

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