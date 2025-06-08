海外薪資談判比在台灣更複雜！達人分享「2實用工具」助了解平均薪水

在海外求職過程中，薪資談判是一個非常重要的階段，它不僅反映了你的自我價值認知，也可能決定你在新國家的生活水準。

海外薪資談判可能會比在台灣更為複雜，但只要做好充分的準備和研究，你就會比較知道怎麼應對進退，這邊是我在進行海外薪資談判時的一些心得和小技巧：

A市場研究：

在談判之前，最重要的是對當地的薪資區間有一個清晰的了解。

使用像是Glassdoor、Payscale等工具，研究類似職位在目標國家的平均薪水。這不僅幫助你了解行業標準，也為你在談判中設定合理的薪資預期提供了數據支持。

B評估總體福利：

薪資只是整體待遇的一部分，海外職位的其他福利，如健康保險、每年津貼、獎金、搬遷費用補貼等，都是談判中需要考慮的要素。

本文出自《我28歲，領世界級薪水》 有時候，這些福利的價值可能會超過薪水上的小幅度差異。還有一點就是股票，有些公司願意給

RSU(Restricted Stock Unit，限制型股票，在滿足特定條件之前無法出售)，有些公司什麼都沒有，在評估整體薪水時不要只看月薪。

C開場白的重要性：

在談判薪資時，如何開啟話題非常關鍵。你可以這樣開始：「我對這個職位非常感興趣，也相信我的背景與技能，能夠為貴公司帶來顯著的貢獻。

我做了一些市場研究，發現類似職位的薪資範圍大約是X到Y。基於我的經驗和行業標準，我希望能在這個範圍內討論我的薪資。」

D表達彈性：

在談判中表達開放的態度也很重要，可以表明你對薪資具有一定的彈性，願意根據職位的責任範圍和所提供的其他福利進行調整。

例如，你可以說：「我對薪資有一定的彈性，願意根據職位的具體要求和公司提供的其他福利，來考慮整體報酬。」

E準備應對反駁：

如果遇到僱主的薪資報價低於你的期望，不要立即妥協，而是詢問可以提供哪些其他福利來彌補薪資差距。或者，你可以要求一定的簽約獎金(Sign-on bonus)，或請求在三到六個月後進行薪資評估。

F最終確認：

一旦達成協議，請求書面或是信件確認這些條款，這樣可以保障你的談判成果不會因溝通誤解而有所偏差。

海外求職旅程的每一個環節都至關重要，不要想成只是面試一個工作就結束了，每次面試後都可以回頭看看自己準備的素材是否需要修正、面試時哪邊講得不好、哪邊的故事說得有問題，就像做產品設計一樣，我們必須時時去優化自己的履歷跟作品集，等到機會來臨時才不會手忙腳亂。

（本文出自《我28歲，領世界級薪水》作者：曾韻如)