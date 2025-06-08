海外求職注意規則不一樣 新加坡工作簽證申請難度升級了
當你拿到offer後，公司就會開始幫你申請簽證。
當然並不是每個國家都是一樣的方式，美國大多會先看是否有簽證才開始面試。
由於每個國家的簽證規則不一樣，當你選定想要去的國家後，就需要先了解該國的簽證規定。
像新加坡簽證就有幾種不同的類型，通常會根據你的薪水跟條件去評估給你的簽證。
而簽證也會因為一些政策變得比較難申請，像是近幾年新加坡工作簽證的申請難度就升級了。
並不是因為你能力不好所以沒有進一步面試，也可能是當地公司沒有外國人簽證的名額。
（本文出自《我28歲，領世界級薪水》作者：曾韻如)
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