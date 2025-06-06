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勞退月領5萬不是夢？艾倫提醒：勞退單月雖虧損破千億還是比股市抗跌

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
艾倫提醒，勞退雖為政府代管，但10年年化報酬不到5%，建議以3~4%保守估算。例如帳上100萬，每年僅能增加約3萬元。若想月領5萬、安穩退休，仍需提早規劃補上缺口，別讓未來只剩「基本生活」而沒有選擇與目標。中央社
艾倫提醒，勞退雖為政府代管，但10年年化報酬不到5%，建議以3~4%保守估算。例如帳上100萬，每年僅能增加約3萬元。若想月領5萬、安穩退休，仍需提早規劃補上缺口，別讓未來只剩「基本生活」而沒有選擇與目標。中央社

2025年3月最新勞退收益出爐，單月報酬率為 -2.33%，虧損金額達1090億元，累計虧損已達348億元，引起不少民眾焦慮：「政府幫管的退休金怎麼會虧損？」對此，理財YouTuber「艾倫的理財研究室」在最新影片中提醒大家，退休金的安全不只看帳面數字，真正該思考的是自己的財務規劃是否全面

單月虧損破千億 但比股市抗跌

根據勞動基金運用局資料，2025年3月勞退基金單月報酬率為 -2.33%，但艾倫指出，儘管是負報酬，已優於台股、美股與全球市場同期間的跌幅（台股 -8%、美股 -4%、全球股市 -2.5%），顯示勞退資金仍具一定抗跌能力。

他也強調，對已提撥10年以上的勞工來說，這波虧損多屬帳面波動，影響不大，反而是準備近期提領的人，會直接感受到收益減損的衝擊。

長期年化不到5% 預估收益應保守估算

艾倫提醒，勞退過去10年的年化報酬不到5%，保守規劃者應以3%~4%估算未來收益，較能貼近實際。舉例來說，若帳上有100萬元，年化3%約能每年增加3萬元。這樣的計算能幫助投資人釐清退休缺口，並安排額外規劃。

「退休生活不能只有活著」：從制度到人生的提醒

艾倫分享許多顧客案例，從婚後離婚、資產清零，到面對職場打擊與詐騙後重新出發，他強調：「光靠政府給的退休金，只能勉強維持基本生活，沒辦法讓你活得有目標、有選擇。」

他指出，即使你是第一線的公職人員，退休後也不見得能每月領超過5萬元，多數人只能與主計總處公布的國民平均生活費用「勉強追平」。

「你真的甘願，把自己未來幾十年的生活，只設定在吃飽穿暖、能看醫生的基本生活嗎？」

他進一步提醒觀眾，退休生活該納入更多人生要素：旅行、學習、陪伴家人、照顧長輩，而這些都需要資源與提早規劃。

從退休制度談到業務轉型：「賣商品」不是永遠的答案

艾倫也從自己的角色出發，分享為何近年專注於協助保險業務員轉型。他指出：

「真正願意一對一與你討論財務的人，常常不是電視上的理專或網紅，而是你身邊的保險業務員。」

他希望業務員能跳脫推商品、拼業績的舊思維，轉型成長期陪伴顧客、建立信任的顧問角色。

退休數字不是終點 而是生活的起點

影片尾聲，艾倫用兩個提醒收尾：

1.每月檢查勞退提撥是否穩定，避免中斷

2.思考退休後，除了生存以外，什麼才讓你覺得生活有意義

「如果退休金只是冰冷的數字，而你從沒想過它怎麼陪你生活，那它就只是帳面上一行資料。」

他鼓勵觀眾，每個月只要多進一步檢查、多思考未來，就已經超越多數人。「讓財務變得更好，人生才會有更多選擇與安心。」

◎本文內容已獲 艾倫的理財研究室 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

退休金 台股 勞退基金

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