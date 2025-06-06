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頂客族小心！兄弟姐妹的孩子不能自動繼承遺產…沒立遺囑錢恐進國庫

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
蘇家宏提醒頂客族留意繼承順序，兄弟姐妹的子女並無法自動取得遺產，除非事先立遺囑或做信託安排。圖／123RF
蘇家宏提醒頂客族留意繼承順序，兄弟姐妹的子女並無法自動取得遺產，除非事先立遺囑或做信託安排。圖／123RF

蘇家宏律師提醒：直系血親才能代位繼承 無遺囑規劃恐成無人承接遺產

面對家人相繼離世，許多無子女長輩關心自己的遺產是否能由「兄弟姐妹的孩子」繼承。律師蘇家宏在影片中明確指出，父母、兄弟姐妹皆已過世，兄弟姐妹的子女並沒有繼承權

「頂客族的父母不在了，如果兄弟姐妹也不在，他們的孩子是不能繼承你遺產的，這點要特別注意。」蘇家宏強調，只有直系血親卑親屬（例如自己的兒女）才能啟動「代位繼承」的法律機制，旁系親屬則無此權利

他舉例說明：「兄弟姐妹的孩子，對你來說可能是叫你阿姨、姑姑，但他們不會是你的繼承人，除非你有立遺囑或進行財富規劃。」

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

長輩 遺產 過世 繼承權 立遺囑 父母 法律 子女 兄弟

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