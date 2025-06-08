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海外求職準備英文履歷有訣竅 過來人曝面試技巧：千萬別想著臨場發揮就好

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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一、找工作的管道：

一開始，我利用LinkedIn這樣的國際平台，積極與海外工作的專業人士建立連結，進行人脈拓展。我了解到，與獵頭建立良好關係不僅幫我深入理解海外市場，還是建立人脈的重要管道。

這些看似不起眼的喝咖啡聊天，其實為我日後在海外求職奠定了一點基礎，也是長期的人脈關係。

本文出自《我28歲，領世界級薪水》
本文出自《我28歲，領世界級薪水》
此外，無論是實體講座、研討會，還是校友聚會，我都不放過任何一次深化關係的機會。

二、鎖定區域：

一定要先鎖定幾個想去工作的國家，像我當初就是鎖定上海、泰國、新加坡等地，然後去看當地有哪些國際外商、知名新創、本地公司，接著就要先求有再求好，不要錯過任何面試的機會。

三、準備履歷與作品集：

準備海外履歷與作品集的第一步，就是把它轉成英文版本。

萬事起頭難，我一開始也是非常沒有動力，因為我英文寫作超爛，但我最終還是硬著頭皮做到了，我花了大量時間將其翻譯和優化成英文版本。

我尋求了英文能力強的朋友和專業前輩的幫助，甚至在線上聘請了英文老師，一對一地逐項檢視並提升我的作品集描述，每週都給自己設定一個進度。

譬如說這週的目標是作品一的背景描述等等，整個過程非常冗長，但一步步把作品集轉成英文，不僅提高了我的作品集品質與說故事技巧，也加強了我的英語寫作能力。

四、海外面試與技巧：

想出國工作，但英文底子不好怎麼辦？這個問題我每次去外面分享都有人問到。

先前我開始準備英語面試時，我的英文底子並不牢固，這當然讓我感到非常焦慮。

然而，我們只能做自己能做的事情，我自認當時做得最正確的事情，就是把作品集背得滾瓜爛熟，腦袋裝了很多故事，所以可以隨時抽取相應的故事來回答面試官的提問，千萬不要想著臨場發揮就好。

有一百二十分的準備，才可能會有九十分的成績。這種準備讓我在面試海外工作時多了一點信心，即便是用英語進行面試，但我知道至少作品集簡報這部分，我可以順暢地展示出來。

（本文出自《我28歲，領世界級薪水》作者：曾韻如)

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