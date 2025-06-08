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外商用OKR、本土企業卻愛KPI 加密貨幣產品設計師：策略思維大不同

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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在我進入外商之前，對於OKR(目標關鍵成果，Objectives and Key Results )這個詞並沒有太多的了解。在本土企業中，工作的衡量標準通常是基於「完成了多少任務」或「做了多少專案」，更像是KPI(關鍵績效指標，Key Performance Indicators)的模式。

只要按時完成分配的任務，就算是達成目標。然而，當我進入外商工作後，發現這裡的績效衡量方式完全不同。作為產品設計師，我不再只是完成任務，而是要深度參與到公司的整體目標中。

本文出自《我28歲，領世界級薪水》
本文出自《我28歲，領世界級薪水》
我們的成功不僅僅是「做了幾個專案」，而是要看這些專案如何影響公司整體的OKR。OKR是一種將組織目標和個人貢獻緊密結合的方法，確保每個人都在為同一個方向努力。

每個季度，公司都會定義明確的OKR，這些指標為所有產品線設定了具體的成功標準，讓團隊的每一步行動，都與公司的長期願景和策略目標保持一致。

回想在本土企業工作時，情況完全不同。我的直屬老闆會每兩週分配進度，但對於為什麼要做這些事情、這些任務如何與公司整體策略相關聯，這些訊息大多不透明。

我們往往只是生產線上的一個齒輪，專注於完成手頭的工作，而缺乏對全局的理解。然而，在外商的環境中，我開始了解到，為了讓自己的工作真正具有影響力，我必須學會以OKR思維來看待和評估我的工作。

這不僅要求我理解自己的任務，更要理解公司的整體目標，以及我們的工作如何為達成這些目標做出貢獻。

這種思維的轉變並不容易。它要求我們從單純的執行者變成思考者，從被動完成任務變成主動參與決策。OKR思維讓我明白，成功不僅僅是完成工作，更是要做出有價值的貢獻，確保每一個設計決策都在推動整個組織向前邁進。

這種意識的培養需要時間，但它讓我的工作變得更有意義，也讓我的職涯發展更有方向感。在從本土公司轉到外商的過程中，我經歷了許多挑戰。

領導力要求我從執行者轉變為負責人；主動性激勵我不僅做好核心工作，還要積極探索新的機會；而OKR思維則教會我將個人工作與公司的整體目標緊密結合。

這些挑戰不僅磨練了我的技能，也改變了我的工作態度，讓我從一名單純的「設計執行工具人」， 成長為一位具備全局觀和策略思維的產品設計師。這段經歷讓我明白，成功並非僅靠技術，更在於心態的轉變與持續地面對改變。

（本文出自《我28歲，領世界級薪水》作者：曾韻如)

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