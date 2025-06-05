東南亞前Grab首席設計師來自台灣 她：難忘Yahoo的黑客松文化

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聯合新聞網／ 商周出版
Grab最初只是叫車App，近年快速擴充線上服務內容，從餐飲外送、行動付款、數位金融，一路延伸到線上保險業務。路透
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在過去的工作中，主動性這件事並不是必需品。當時，我的生活節奏非常規律――朝九晚五，下班後可以放下工作，安心享受個人時間。

這種生活與工作的明確分界讓我感到安逸，但也讓我不時產生一種疑問：「如果一直這樣下去，我會不會就這樣過完一生？」

然而，進入外商的工作環境後，我發現這裡的文化完全不同。

本文出自《我28歲，領世界級薪水》
本文出自《我28歲，領世界級薪水》
在這裡，主動性是不可或缺的一部分。公司要求你八○％到九○％的時間專注於核心專案，但同時也大力鼓勵你在剩餘的時間裡，投入自我學習或是開展side project。

你可以發起一個小型讀書會，也可以成立一個小小的創業團隊，去推動那些讓你感興趣的創意專案。Yahoo!的黑客松文化，便是這種主動性的最佳展現。

每當黑客松活動臨近，公司裡的氛圍就變得異常熱烈。還沒開始比賽，大家已經開始摩拳擦掌，四處組隊，腦力激盪出各種創意點子。

我清楚記得有一次，我和老闆還有幾位工程師組隊參加，提出了一個將字典體驗視覺化、讓使用者更為沉浸的創新概念。

那次比賽，我們不僅贏得了獎項，結束後大家仍然對這個專案充滿熱情，積極推動它的誕生。雖然最終這個產品並沒有上線，但這段經歷卻成為了我職涯中難能可貴的回憶。

它讓我看到，主動性不僅僅是完成工作， 而是讓你主動去探索、去創新、去打破常規。

在這樣的環境中，我學會了主動追求學習和成長，不再等待機會，而是自己去創造機會。這種主動性，讓我的職涯變得更加豐富和有意義， 也讓我感受到工作的真正價值。

（本文出自《我28歲，領世界級薪水》作者：曾韻如)

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