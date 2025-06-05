從指考英文20分到影響6億人生活的首席設計師 28歲苗栗客家孩子領世界級薪水

二○一五年，我迎來了人生的一個重要轉折點――成功從台灣本土公司跳到了夢想中的國際外商Yahoo!，薪水也從第一份工作的三萬五躍升至六萬，辦公環境從封閉的小空間變成了開放式的跨國科技公司。

從本土到外商的障礙

那些曾經覺得遙不可及的蘋果Mac和超大螢幕，都成了日常工作的一部分。看似一切都在升級，但在這光鮮的背後，挑戰卻從未停止。

儘管過去我曾在 Yahoo!有過實習經驗，但正式成為這家科技巨頭的一員，所帶來的挑戰與責任，遠遠超出了實習的範疇。

本文出自《我28歲，領世界級薪水》 我清楚地知道，這裡匯聚著各路高手，作為一個從本土公司走出來的初階設計師，進入這樣一個國際化的環境，意味著我要面對全新的工作方式、溝通文化，以及更高的期望。

那時的我，心中不禁想著：我能否適應這樣的環境？我能否在這群高手如雲的團隊中站穩腳跟？即便一切都不熟悉，但我有面對障礙的勇氣。

設計師就是產品的主人

剛到新公司不久，主管便告訴我，我將負責購物中心的APP設計。我驚訝地問：「一個人負責整個APP的設計嗎？」

他輕描淡寫地回應：「對啊，現在你就是購物中心的設計師。他們的每日例行會議(daily standup )和每兩週的團隊會議(bi-weekly planning )你都要參加喔。」

這時我才意識到，這份工作遠不止是單純的設計任務。主管接著補充：「我們是產品的主人，要對產品負責。設計師不再只是執行者，而是要與產品經理一起引領產品方向。」

這句話在我腦海中久久揮之不去。當時，我已經對不同文化下的工作方式有了一定的適應，但這種「擔任產品主人」的觀念，仍讓我感到有些不適應。

在我生涯的前兩份工作中，我的角色大多是螺絲釘式的執行者，對產品的全面策略並沒有參與感。往往，我會收到一個具體的任務，例如設計路由器雲端的攝影機功能，然後按照要求寫出互動設計流程文件，再將這份文件交給下一個環節的同事。

訓練自己的領導力

至於產品最終如何實踐、如何與其他功能協作，我都無從知曉。但現在，作為「產品的主人」，我開始需要對產品的整體負責，理解為什麼團隊此刻要專注於這些重點、為什麼產品需要現在做出這些功能，並且要與其他團隊的設計師合作，確保設計的一致性。

這種責任感讓我感到前所未有的壓力，但同時也給了我一個絕佳的機會，去訓練自己的領導力。漸漸地，我開始在會議中積極發表對產品的意見，並主動推動一些我認為有趣且有潛力的設計概念。

我意識到，這不僅僅是做設計，而是主導產品的發展方向，這種主動性和責任感，讓我開始真正理解什麼是領導力。

（本文出自《我28歲，領世界級薪水》作者：曾韻如)