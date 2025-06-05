托兒所實驗讓小孩不碰玩具 3個月後社交能力和注意力都提升了

在「終身受用」網站上列出很多優良玩具品牌，這些玩具都是以永續、耐用、無毒的木頭，和堅固的回收塑膠製造的。

玩具消費力驚人

它們都禁得起時間的考驗，就算在孩子間流傳了好幾手仍不會損壞，有些甚至精美到可以被當成傳家之寶。

積木是最理想的玩具，它們可以被重複使用，玩法也變化多端。但在購買時一定要提高警覺，因為玩具市場充滿了陷阱。

本文出自《精準購買》 調查後我們發現，在聖誕節過後三個月，有高達五成的聖誕玩具被報廢。美國人的玩具消費能力非常驚人。

在西方世界，有六成的家長會毫不遲疑地答應孩子，為他們買最新上市的衣服或玩具組。

美國兒童約只占全球兒童人口的百分之三，但他們卻擁有全球百分之四十的玩具。

在購買玩具時也不能固執己見，必須考慮周延，不要一味認定孩子想要的玩具都是浪費錢的廢物。必須花時間去了解，孩子是在追求一時狂熱，還是真心喜歡它。

花時間了解孩子需求

每當有朋友炫耀玩具時，孩子通常也會吵著要同樣的玩具。但如果你讓他們花點時間了解自己真正的喜好，也許他們會做出不同的選擇。

擁有太多玩具未必是好事，孩子可能會因此無法專心玩某個玩具。此外，孩子也可能因為有太多玩具，而無法充分發揮想像力。

德國的一家托兒所做了一項實驗，讓小孩在三個月內不能接觸玩具。小孩們發現沒了玩具，一開始會不知如何是好。

後來他們在百般無聊下，只能自創遊戲。不久後孩子們就發現，沒有玩具一樣能玩得很盡興，而且他們的社交能力和注意力都提升了。

你必須自行判斷，採用哪種作法對家人比較好。但我的建議是：不要常買玩具，並且要建立玩具的「一進一出」制度。這樣就能減緩消費的循環，也能讓孩子更珍惜現有的玩具。

此外，你也可以加入玩具圖書館，讓孩子不必擁有，就能不斷嘗試各種新鮮的玩具。如果玩具圖書館裡的某個玩具太搶手，你也可以考慮買個同款玩具給孩子。

（本文出自《精準購買》作者：塔拉．巴頓 譯者：潘恩典)