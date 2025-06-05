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摩根：兩大招式分散投資風險 化解市場波動

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

今年以來，全球金融市場波動大增，讓許多投資人不知所措。摩根投信指出，市場動盪更加突顯分散投資的重要。投資人可以採用兩大招式，來分散投資風險。

首先是投資具韌性的市場，分散投資地區。摩根指出，各國市場都擁有自身投資亮點，於不同時間也可能受不同風險影響。若想要降低單一市場對投資組合帶來的波動，最好將投資眼光投向全球各地的市場，做好投資地區的分散。

摩根投信指出，從美國的關稅談判來看，可以發現許多投資地區具備獨特優勢，較不受關稅影響。例如，日本、中國大陸及歐盟對美國出口貿易比重較低，對美國的貿易依賴度也就較低，可以作為分散投資的標的。

第二是定期定額，紀律分散進場時間。摩根投信指出，運用定期定額機制有助於克服人性，避免讓擔憂及恐懼等情緒影響投資，同時也能避免一次的決策主宰投資結果。投資人最好不要輕易停扣，否則可能錯過投資機會而讓最終投資效益大打折扣。

美國 摩根投信

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