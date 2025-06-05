洗衣機耐用性變差保固僅剩10年、專家籲勿買直立式 最持久品牌出爐

在挑選大型家電時，一定要留意它的節能標章，而且盡量挑選最節能的機種。大多數優秀的現代家電，都有Ａ＋＋等級的節能效率。

讓人遺憾的是，我們發現近年來洗衣機的耐用性已經愈來愈差。洗衣機目前頂多只有十年的保固期。

本文出自《精準購買》 說到最耐用的洗衣機品牌，那就非美諾和速比坤（Speed Queen，臺灣譯為「美國皇后」，由美星代理）莫屬。

這兩個品牌的洗衣機功能都很陽春，和超現代的洗衣機相比，它們的功能明顯較少。但功能愈少，也許就愈不容易出問題。

盡量不要買直立式洗衣機（top-loader），因為這種洗衣機比較浪費水電。

要特別注意滾筒是否有被封死，有時洗衣機發生問題時，只要略微修理就能復原。但滾筒被封死的洗衣機，一發生小故障就必須整臺更換。

我們在今年收到一個好消息，有一款模組化的洗衣機正在研發中，它有長達十五年的保固期。這部劃時代洗衣機的大名就是L'increvable。請密切注意「終身受用」網站的最新資訊。

很多人都喜歡在裝潢時，把冰箱隱藏在櫥櫃裡。但有個獨立的冰箱或冷凍櫃空間，就能自由選擇不同品牌，也可以任意搬移它。

搬家時當然也可以把它帶走。冰箱一定要選無霜的，這樣就能避免食物浪費，冰箱的維護費用也會比較便宜。

此外，有些冰箱有附帶冰飲機，但冰箱的附帶功能或設備愈少，出問題的機會也愈小。博世（Bosch）是冰箱品牌中的第一品牌，它的冰箱非常可靠。

三星的冰箱則是最久無故障紀錄的保持者。

（本文出自《精準購買》作者：塔拉．巴頓 譯者：潘恩典)