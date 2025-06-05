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獸醫診所放狗骨頭餅乾…櫃檯小姐嘆銷量差 綁了緞帶後全部賣光光

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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包裝能混淆視聽或誤導我們，讓我們無法專注於產品本身。雞蛋的包裝就是個例子。

我們吃的雞蛋，都是養在籠子裡的雞生下的，但包裝上卻是在草原快樂奔跑的雞。我們要注意的並不是包裝，而是內容物，因為包裝裡的產品才有實用價值。

本文出自《精準購買》
本文出自《精準購買》
我家附近的獸醫診所，於聖誕季在前臺上放了一大桶狗骨頭餅乾。櫃臺小姐說之前的銷量很差，但她在每塊餅乾上綁了緞帶後銷量大增，不出幾天餅乾就賣完了。

這個事件讓我非常驚訝，我得到的教訓就是，我要買的是餅乾，而不是緞帶。就算綁了緞帶，餅乾也不會變得更好吃。

如果一下子收到太多資訊，我們就會看得眼花撩亂，無法對商品進行冷靜的比較，最後在一時衝動下購物。

人們最要提防的，就是那些標榜有著某種強項特質的產品。這種宣傳會讓我們誤以為這個特質比其他特質還重要。

有些人在約會網站上只留下他們的腹肌照片。如果你不想被誤導，就必須先認清什麼對你而言才最重要。

如果腹肌是你挑選另一半的唯一條件，那你當然該去找個腹肌男或腹肌女。

但通常我們對另一半的要求恐怕不只這些吧。我先生的肚子上有一大圈游泳圈，但他卻擁有我理想終身伴侶的所有條件。

你必須事先弄清楚你要求的特質和標準是什麼，這樣才不會吃虧上當。

（本文出自《精準購買》作者：塔拉．巴頓 譯者：潘恩典)

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