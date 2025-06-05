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提了離職又反悔不走很丟臉？被反問：你留在那裡不尷尬嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
Dcard網友坦言提離職後後悔，想反悔卻怕被笑翻。有人鼓勵「趁文件還沒送就講」，也有人狠批「水都潑了還想收回？」留言區兩派觀點吵成一團，引發職場人共鳴。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）
Dcard網友坦言提離職後後悔，想反悔卻怕被笑翻。有人鼓勵「趁文件還沒送就講」，也有人狠批「水都潑了還想收回？」留言區兩派觀點吵成一團，引發職場人共鳴。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

一名Dcard網友在《工作板》發文求助，坦言自己5月初已告知主管6月底離職，但面試幾輪下來並不如預期，不是地點太遠、就是薪資不符期待，加上景氣冷颼颼，回頭看原公司其實也不差，讓他動念想「反悔不走了」。

但卡住的點在於，人資面談早已完成，同事也約好歡送會，離職文件雖還未正式送出，但他憂心「現在說不離職，會不會被白眼？真的很焦慮…」

有過來人直言「我是離職後又回鍋的，也擔心過被笑，但真的沒人會當面講話，頂多問為什麼而已，就照實說混不好，沒什麼好丟臉的。」

也有人分享自己面臨高壓新工作前，選擇回頭向主管爭取加薪，「我就說公司加薪慰留我，聽起來比較不丟臉」，還成功留任。

另一位網友提到，如果主管尚未蓋章、文件還沒定案，「只要你還有一點留戀，就趕快講，不然之後做決定就不要回頭。」

也有不少網友持相反意見，直接勸退「水都潑下去了，哪有可能收回？」、「你留在那裡不尷尬嗎」、「提離職還反悔？那你幹嘛提，沒有想清楚？」

甚至有人提醒，這種出爾反爾的決定可能會讓你背上「這人隨時會走」的標籤，被部門當作話題來消遣。

面試 離職 薪資 同事 人資 主管

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