《「我是有錢人」迷思771》新募ETF「手續費計佣」不改 責任制亂象及錯誤銷售都不可能停止

20家金融業遭檢舉

上個月（5月）的13日，報載金管會證實，已接獲逾百封檢舉信，指稱有20家金融業者，涉嫌要求員工承擔新募ETF「IPO責任額」。證期局副局長黃厚銘說，將請相關公會做三大調查，包括是否落實對客戶KYC與KYP、業務員酬金制度，及「回單」機制。

而這20家遭檢舉的金融業，包括10家券商、9家投信和1家銀行。檢舉信多指稱因這些金融業者，要求員工承擔新募ETF的IPO責任額，及投信與券商間的「回單」操作，迫使員工對投資人不當銷售。

所謂責任額，指的是證券營業員或理財專員被分配基金銷售目標金額，必須在期限內賣出一定數量的ETF或其他基金產品。檢舉內容大致指出，為了衝刺業績，證券公司將銷售壓力層層下放至第一線人員，無論市況冷熱、人力條件，皆被要求「 照量」推銷金融商品。

多位營業員反映，公司表面上沒有白紙黑字訂下KPI，但責任額已經是不成文規範。

每人一檔要包下700萬

根據報告指出，個人責任額天花板持續上升，已從2024年通常一檔300萬，提升至2025年單檔700萬，也就是一位營業員個人，一檔要包下700萬的IPO金額。

之後幾天，由於加入聲援的營業員越來越多、引發市場不少話題，身為監理單位的金管會主委，在回覆立委有關「ETF市場IPO之亂」現象的質詢時回答：「金融業訂責任額是普遍、常見現象，但關鍵是『責任額是否合理』」，並表示金管會已發文給券商和投信顧公會研議檢討，先請公會去了解狀況，未來將再擬定一個自律規範。

對此，全國金融業工會聯合總會（簡稱全金聯）發布新聞稿指出，已正式行文金管會，針對證券業IPO責任額制度的相關問題，提出五大訴求，其中之一為建請金管會立即啟動專案檢查，不應由證券商業公會負起調查責任，有球員兼裁判之虞。

王世堅批行為惡劣如詐騙

關於整起事件，筆者的看法是：各行各業的「銷售人員」，沒有一個不設立「銷售責任額」制度的。因為假設公司沒有設定任何誘因及責任，銷售人員怎麼可能積極且主動地幫公司「努力銷售」？！

當然，這些金融商品銷售人員的說法是：「當公司祭出的『責任額』越多，就代表可能有越多理財大眾，會受到「錯誤銷售」的危害。但是，就算只有「一點點」的責任額，難道就不會對投資大眾「錯誤銷售」嗎？

記得王世堅立委，在針對「ETF爆IPO責任額壓垮基層」亂象、質詢金管會彭主委時曾指出：「部分金融業為了業績，施壓業務、理專，甚至聳恿以話術欺騙客戶購買金融商品，其惡劣程度形同有牌的詐騙集團」。

「責任額」底線在哪裡？

老實說，個人也非常贊成「責任額不能沒有限制」，然而，這個「底線」，到底該設定在哪裡呢？！依筆者的看法，只要銷售人員的收入，與「按手續費一定比例」劃上等號，王委員所謂的「底線」，恐怕就永遠劃不出來！

過去，投信、投顧有關基金IPO責任額，是放在代銷的銀行理專身上，自從投信自己發行ETF之後，責任制自然又回到自家旗下員工的身上。但對投資理財大眾來說，感覺一樣是「過度推銷」。

銷售佣獎制度應改為AUM制

所以，整起事件的核心，並不是取消「責任額」制度，或是「責任額該設多少，才不會讓銷售人員『過度推銷』或『錯誤銷售』」，而是更深層及重要的「銷售佣獎制度」。

一直以來，筆者就希望國內金融商品的銷售佣獎給付方式，能取消「依手續費計算業務員佣金」的做法（也就是業界所謂的「fee-based制」），而改為「依客戶資產規模一定比例收取（AUM制）」。

這是因為當業務員的佣金，完全按照手續費高低進行收費時，不論是第一線的銷售人員，或是推出金融商品的機構，其最優先的心態，就只會是「自己賺錢與否」，而不是投資人「能否賺到錢」？因為，唯有讓更多投資理財大眾購買，且是「頻繁地買進、賣出」，金融機構及業務員才都能賺錢，或是「賺到最多的錢」。

依客戶資產規模多寡收取佣金

然而，當整個銷售模式，改為「依客戶資產規模多寡收取佣金」時，不論是金融機構或銷售業務員，心裡第一個所想的，才比較可能是「客戶的錢要持續增長，且至少不能賠錢。如此一來，我也才能每年繼續拿到佣金（收入）」。簡單來說，採用「AUM制」的金融機構及銷售人員，比較會優先思考「客戶是否賺錢」？

正因為自己的佣金（收入），是與客戶「賺錢與否（AUM數字高低）」嚴密結合，現下那種「會讓客戶資產減損的短線進出」，或是「高報酬，但卻有過高風險」等，不利於客戶（無法賺到錢或賠錢）的投資，才有可能會先被金融機構及銷售人員給「暫放一邊或捨棄、逃汰掉」。

當然，筆者也深知肚明，國內監理單位或金融機構想要「捨手續費佣金制」，而就「依客戶資產規模佣金制」，極有可能是件「不可能的任務」。理由很簡單，不停地要客戶買進及賣出，金融機構及銷售人員才可能有源源不斷的手續費收入；而高佣金，就會吸引業務員努力銷售，公司也才有可能有「爆炸性」的成長，不是嗎？

看到這裡，也許讀者會覺得「無法避免被錯誤銷售」的無力感。但個人認為，現階段社會大眾所接觸到的投資標的，除了透過合法金融機構所進行之外，各種境外投資或是「檯面下」的各種千奇百怪投資都有。

這些各式各樣的「投資」，都有可能向每一位理財大眾進行推銷。所以一直以來，非但讓理財大眾的耳根「不得清靜」，且因為「過度且錯誤銷售」所引發的投資理財糾紛，也從未停止過。

那麼，民眾又該如何避免自己，因此而招致虧損呢？對此，筆者的建議如下：

過度頻繁交易不一定能賺錢

首先，一定要放棄「頻繁交易可以賺大錢」的想法，以及有「過高投資報酬率」的不切實際預期。理由很簡單，「滾石難以生苔」。投資不可能「穩賺不賠」，但「頻繁交易」，鐵定會吃掉很多的既有獲利。

特別是不可否認，投資大眾對於報酬率高低的預期，也會影響到業務員所採取的銷售方式。也就是說，當投資人特別偏好「高報酬」時，銷售人員也更會投客戶之所好，傾向推銷「高報酬，但高風險」的標的。

其次，投資人務必要清楚認知：這世上，絕對不會有天大的免費好康，會自動送上門。理由很簡單，如果這世界真有「好康」，且「鐵定賺大錢」的投資標的，那麼，銷售人員自己借錢去投資就好，何必要把這麼難得的機會，告訴非親非故的你（妳），還要辛苦靠「手續費佣金」來賺錢呢？

最後，投資人自己也要做功課，且對於任何金融商品的銷售，絕對有說「No」的權利。筆者在此，想引用一位曾經在外商投顧任職，也是非常資深的財經媒體人好朋友—羅際夫的良心建議：「買商品，自己要做功課，沒有人拿著槍抵著你腦袋逼你一定要買，你有說YES OR NO的權利。所以，虧了錢不全都是業務人員的責任，除非他（她）用騙術拐了你」！

更何況，投資本就「不保證一定賺錢」。假設自己對於銷售人員「穩賺不賠」的說法「深信不疑」，那恐怕就不是「銷售人員」，而是自己的問題「比較大」了。

當然，假設讀者因為銷售人員太過「積極」且「過度」銷售，還有一招好用且有效的「殺手鐧」，就是向業務員表明「不投資某類金融商品」的堅定立場；甚至，可以向其言明「不惜更換業務員」。筆者相信透過這種方法，可以讓投資理財大眾「耳根清靜不少」。