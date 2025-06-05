聽新聞
0:00 / 0:00
氣味對大腦產生極大影響力 研究：空氣中添加香草味 女性服裝銷量會倍增
百分之七十六的人不會和推銷員談話，因此商店會使用「視覺推銷」，讓我們相信一個假象或故事，引誘我們在一時衝動下購買特定物品。
這些故事也許很有吸引力：「你想變成一位浪漫不羈，在草地上漫步，用混搭骨瓷茶杯喝茶的人嗎？如果你想成為這種人，那就買下這件套裝、這個杯子，或這部拍立得相機……」這種推銷法最常使用一種簡單的套路：「我是個自信又充滿魅力的人。」
模特兒的身體語言要表現的就是這個訊息。
我們的社會已經把苗條視為成功的象徵，因此有些模特兒變得瘦骨嶙峋，脊椎、肩胛骨和肋骨都明顯凸起。
他們之所以被挑中，就是因為他們比我們「優秀」，這讓我們想要藉著購物變得和他們一樣。
某些氣味能對大腦產生極大的影響力。如果你也曾因聞到某個味道，想起栩栩如生的回憶，那你一定了解我的意思。行銷專家當然不會錯過這麼好用的工具。
根據二○○六年的一項研究，商家在空氣中添加香草的香味時，女性服裝的銷售量就會倍增。
有些氣味會讓我們放鬆、興奮或快樂，我們會把這種情緒投射在看到的商品上，並更加喜歡它們。
音樂也有類似的效用。它能讓我們的心情開朗起來，變得更不介意花錢。緩慢的音樂能讓我們放慢腳步經過貨架，古典音樂甚至能讓我們買更貴的物品。
從以上的兩段介紹，你就知道應該要事先做功課，並讓自己有二十四小時的考慮時間。
你也可以趁這段考慮時間，在實體店面看看商品後，再上網購買。
（本文出自《精準購買》作者：塔拉．巴頓 譯者：潘恩典)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言