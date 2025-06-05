氣味對大腦產生極大影響力 研究：空氣中添加香草味 女性服裝銷量會倍增

百分之七十六的人不會和推銷員談話，因此商店會使用「視覺推銷」，讓我們相信一個假象或故事，引誘我們在一時衝動下購買特定物品。

這些故事也許很有吸引力：「你想變成一位浪漫不羈，在草地上漫步，用混搭骨瓷茶杯喝茶的人嗎？如果你想成為這種人，那就買下這件套裝、這個杯子，或這部拍立得相機……」這種推銷法最常使用一種簡單的套路：「我是個自信又充滿魅力的人。」

本文出自《精準購買》 模特兒的身體語言要表現的就是這個訊息。

我們的社會已經把苗條視為成功的象徵，因此有些模特兒變得瘦骨嶙峋，脊椎、肩胛骨和肋骨都明顯凸起。

他們之所以被挑中，就是因為他們比我們「優秀」，這讓我們想要藉著購物變得和他們一樣。

某些氣味能對大腦產生極大的影響力。如果你也曾因聞到某個味道，想起栩栩如生的回憶，那你一定了解我的意思。行銷專家當然不會錯過這麼好用的工具。

根據二○○六年的一項研究，商家在空氣中添加香草的香味時，女性服裝的銷售量就會倍增。

有些氣味會讓我們放鬆、興奮或快樂，我們會把這種情緒投射在看到的商品上，並更加喜歡它們。

音樂也有類似的效用。它能讓我們的心情開朗起來，變得更不介意花錢。緩慢的音樂能讓我們放慢腳步經過貨架，古典音樂甚至能讓我們買更貴的物品。

從以上的兩段介紹，你就知道應該要事先做功課，並讓自己有二十四小時的考慮時間。

你也可以趁這段考慮時間，在實體店面看看商品後，再上網購買。

（本文出自《精準購買》作者：塔拉．巴頓 譯者：潘恩典)