IKEA把店裡布置得像迷宮 揭「精準購買」背後盤算讓消費者逃不掉

打算到店裡買條麵包，最後也只買了一條麵包，這種事的發生機率是三十億分之一。──埃爾瑪．博貝克（Erma Bombeck）

在進商店前，我們常想著一定要精挑細選，但結帳時卻買了一大堆不該買的東西。我們購買的物品，平均有百分之五十是在衝動下購買的。

零售商的詭計

為什麼會這樣？本章將揭露零售業者的祕密，並教大家如何防範他們的伎倆，不落入商家的陷阱，只把你想買的東西帶回家，而不是一整籃雜七雜八的東西。

本文出自《精準購買》 你在店裡待得愈久，花的錢也愈多。商店和購物中心的設計，原本就是要讓你插翅難飛，把你留得愈久愈好。

宜家（IKEA）把店裡布置得像迷宮一樣，你就算只想來買把椅子，購物車最後卻裝滿了聖誕燈、花盆和收納盒。

商店的設計

我最喜歡逛文具店，也發現文具店和超市都有個特色，它們都會把牛奶和印表紙等熱銷商品，放在動線的盡頭，讓我們不得不逛完整個店面。還好我們能靠一些簡單的方法，擺脫商家的控制。

你必須先寫好購物清單，而且不買清單外的東西。你可以在店裡逛逛，看看有什麼新發現。

但如果看到吸引你的東西，千萬不要當場購買。請先用手機拍照，稍後再做評估。

網路商店的策略則稍有不同。他們會通知我們「其他人也看過這些東西」，並將我們已經買的東西，和其他商品搭配在一起，讓我們注意到自己原本不打算買的東西。

如果在購物時對其他東西也產生興趣，那就先把它加入願望清單，稍後再做考慮。重點就是不要偏離你的採購計畫。

另一個小祕訣：大購物車會讓你買得更多，因為購物車很難裝滿。如果你想省錢，那就挑小一點的購物車，或用購物籃。

（本文出自《精準購買》作者：塔拉．巴頓 譯者：潘恩典)