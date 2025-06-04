是否覺得產品愈來愈不耐用？有人故意…「計畫性報廢」始作俑者是他

「報廢」是個可怕的字眼，它指的是「某個東西已經不堪使用」。所謂的「計畫性報廢」，指的就是有人故意讓產品變得不堪使用。為何有人要這樣做呢？

計畫性報廢的發生，主要可分為兩種方式。一種是物理性報廢，也就是生產商「故意」製造出容易壞掉的產品。另一種是心理性報廢，讓消費者「相信」他已有的產品是不堪使用的。

本文出自《精準購買》 這兩種方式在上個世紀大行其道。在各廠商的共謀下，人們的消費習慣就此改變。

美國是計畫性報廢的發源地，也是它開始蓬勃發展的地方。在一九三○年代，歐洲人仍想方設法地製造更持久耐用的物品，但美國的產品設計者卻替報廢所造成的浪費找藉口。

他們的說法是：歐洲人已經把當地的自然資源消耗殆盡了，但美國仍有滿山遍野的森林可以砍伐，有大量地底原油等待開採。

有些人很擔心過度浪費和環境破壞的後果，但他們看到便宜的新地毯上市時，很快就把擔憂拋在腦後。這時美國正面臨生產過剩的問題。在大蕭條時，美國已經是個能快速生產大量物品的國家，只是這些物品在美國銷售得並不順利。

一九三二年，俄裔美籍的伯納．倫敦（Bernard London）提出一項野心勃勃的計畫，稱為「以計畫性報廢終止大蕭條」。倫敦注意到人們在經濟蕭條時，會盡可能將就於還堪用的物品，較少花錢購物。

因此他建議為所有物品訂下使用期限，無論是鞋子、汽車、房子或帽子。物品的使用期限一到就會被宣告「死亡」，人們也必須把「死亡」的物品交給政府銷毀，否則就會被罰款。過期物品被銷毀後，人們只好再去買新的。

這個計畫一直沒有實行。也許是因為政府也清楚，如果強迫人民交出財產銷毀，大家一定會用選票還以顏色。

雖然這項計畫並未付諸實行，有項行動卻在暗中展開。為了改變商品和消費習慣，商人、政客、製造商和廣告業者串通一氣，希望將人民變成消費者。其實他們一直在暗中勾結。

（本文出自《精準購買》作者：塔拉．巴頓 譯者：潘恩典)