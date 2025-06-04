太太生重病…先生用存款付醫藥費可以嗎？律師直言：沒授權就是不行

「就算是夫妻，也不能任意動用對方的財產。」針對配偶生病期間是否能動用其名下存款支付醫療費，律師蘇家宏在影片中明確指出，若沒有取得當事人授權，先生無權動用太太的存款，否則即構成違法。

影片一開頭就點出多數人可能有的錯誤觀念。當被問到「太太生重病時，我可以拿她的存款去繳醫藥費嗎？」蘇律師回答直接了當：「不可以。」他強調，即使是夫妻，財產仍屬於個別所有，除非有明確授權或書面同意，否則無論出於多好的理由，都不能擅自轉帳或領款。

對於民眾常見的「快不行了就趕快轉給自己」的想法，蘇家宏也提醒，這類操作只有在當事人意識清楚、願意並明確表達同意的情況下才可行，例如太太寫下授權書，或是有明確指示要將資金用於醫療支出，「否則即便是善意，也屬於未經授權的違法行為」。

他也點出另一個常見誤區：許多人以為人過世後才不能提領帳戶內的資金，會選擇「過世前一天趕快領出來」，這其實仍然違法。「生前沒有授權就是不行，時間點不是重點，關鍵在於是否經過本人合法同意。」

若當事人已無意識、無法自行授權，這筆錢也不能動用。蘇家宏最後強調：「遺憾的是，如果沒來得及處理，只能依法處理遺產，不能以好意為由任意提領。」

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