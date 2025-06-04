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齊頭式調整是正義？台灣人領低薪扛物價…擬漲最低薪資引爆「被剝奪感」

聯合新聞網／ 綜合報導
最低薪資擬漲至29,450元引發反彈，網友質疑「漲的是外勞、苦的是自己人」，痛批勞健保、物價同步飆升，調薪形同變相加稅，凸顯制度分配失衡與基層剝奪感。圖／聯合報系資料照片
最低薪資擬漲至29,450元引發反彈，網友質疑「漲的是外勞、苦的是自己人」，痛批勞健保、物價同步飆升，調薪形同變相加稅，凸顯制度分配失衡與基層剝奪感。圖／聯合報系資料照片

行政院擬將2026年最低薪資調升至月薪29,450元、時薪196元，漲幅約3%。雖是照例依據CPI與經濟成長率進行調整，卻在聯合新聞網粉專引爆「反加薪」怒火。大批網友質疑，這種齊頭式調整根本無益本國基層勞工，反而造成「變相加稅」、「物價上漲」，最終爽到的是外勞，受苦的還是台灣人。

數字上升但生活倒退

不少人批評加薪只是表面文章，實際生活壓力更重。留言寫道「台灣漲薪資是漲給外勞！不是給台灣人用！」「基本薪資漲，本國人在爽什麼！！辛苦賺的錢跑進勞動部辦演唱會、玩股票。」「人家幹12年回國買房，我們12年還在原地」「每年調薪，勞健保、物價都漲，薪水根本沒感」。

對立升高 台灣勞工反而無感

許多人認為受惠的是外勞，引發剝奪感。「可憐的台勞，還要看外勞的嘴臉！」「明明逃逸這麼多，政府還一直進」「外勞是執政黨好朋友！雇主花高薪請個祖宗」「說這句話的人怎麼不想想外勞做那些又髒又累的工作」「贊成本外勞薪資脫勾」「應參考新加坡香港方式，他們都匯回國，消費低廉，怎可跟台灣比」。

外勞不該是戰犯 而是制度問題

也有聲音認為根源不在外勞，而是政策與通膨失控。「不漲基本薪資，物價一樣漲，薪水卻不漲，這是事實」「外勞做的都是台灣人不想做的工作」「高房價，萬物一直漲，民不聊生……」。

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這場加薪引爆的怒火，映照出的是台灣長期的結構性問題——物價飛漲、實質購買力滑落、稅費壓力增加，讓「加薪」成為一場失控的錯位期待。

尤其當外勞與台灣基層勞工共享底薪制度時，許多台灣人感受到資源被「平等切割」的剝奪感，卻無從改變生活困境。

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