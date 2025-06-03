所謂美好不過是「剛好被滿足」！斷、捨、離…日子雖不容易但能一直很簡單

以前，我總是喜歡準備很多東西，連手機殼都得準備好幾個換著用，甚至如果家裡沒有準備幾個出門購物用的環保袋，就覺得缺了點什麼。所以，我很怕搬家。搬一次家，就像脫了一層皮，但別人脫皮是為了脫胎換骨，我則是一邊忍受痛苦，一邊想著要把脫掉的皮也打包帶走。

我更怕出遠門。出個遠門，光是準備東西就讓人焦頭爛額，筋疲力盡。小到一次性馬桶墊、眼鏡布，大到防寒外套、鞋子，感覺少一樣東西沒拿，整個行程就會受到很大影響。

往往出一次門，我會在出門前一週無比焦慮，出門後一週無比疲憊。

有一次，我一邊收拾東西，一邊崩潰地想：我為什麼要把事情搞得那麼複雜？過那種家裡簡簡單單、清清爽爽，想出門背個包站起來就走的生活不好嗎？

於是，我決定改一改這耗神費力的複雜生活，我也確實已經無力應付了。 金尉《好起來的從來都不是生活，而是你自己》，作者：夏天

生活，究竟能不能簡單一點？簡單到什麼程度最舒服？我決定先從廚房開始 改變。

單說鍋，我們家就有整整九個：一個帶模具的電烤盤、一個小燉鍋、一個高壓鍋、一個小湯鍋、一個平底鍋、一個砂鍋、兩個炒菜鍋、一個電鍋。當然，除 了一個炒菜鍋和電鍋平時經常工作，平底鍋偶爾「出勤」，其他鍋基本都在櫃子 的角落裡「閉關修練」。

還有各種大大小小的調味瓶，各式各樣幾十個，用的時候得看標籤才知道裡面是什麼；還有湯匙，長柄的、短柄的、攪拌咖啡用的、吃蛋炒飯用的、喝湯用的……還有各種保鮮盒，裝水果用的、裝蔬菜用的、裝剩飯用的……一通收拾下來，我感覺住在這裡的人即便不是瘋子，也和瘋子差不多。

接下來，我經歷了一場紮紮實實的斷捨離──買的時候有多開心，捨棄的時候就有多痛苦。

現在，我的廚房裡的炒鍋就剩下兩個，如果算上電鍋，那就是三個鍋。另有 一把鍋鏟、五雙筷子、兩個湯匙、六個盤子、五個碗，加上每餐必需的油鹽醬醋等基本調味料。

廚房收拾完之後，我又對衣櫃和鞋櫃進行了斷捨離。最後臥室的衣櫃只剩下了常穿的幾套衣服，鞋架上的鞋子也不超過十雙，包括拖鞋。

當我不再什麼都要，整個世界彷彿都安靜了。

所有的喧囂都忽然落地，隱入塵土；所有的煩躁都化成了一縷青煙，隨風飄走。

所謂美好，不過是需求剛好被滿足。就像吃飯，吃八分飽，剛剛好；如果你非要吃撐，扶著牆走，那就不是美好，是遭罪了。

簡簡單單的一日三餐，一葷一素，一菜一湯。再加上愛的眼神、溫和的笑、 柔軟的話，在時光裡慢慢沉澱，就會成為記憶中最溫情的美好時刻。

小的時候，我們是胖乎乎的蠶，一片桑葉就能滿足。長大後，我們變成了刺蝟，身上的每根刺上都長滿了欲望，欲望讓我們變得焦慮，變得疲憊，變得自己都認不出自己。

與其說是世界變複雜了，不如說是我們自己變複雜了。

蛻去童年的純真，披上成年人的盔甲，我們依然可以擁有童年純粹的心，用 單純的眼睛去看生活。節制欲望，就可以讓我們回到孩童時代，感受那時隨時都能得到的滿足。

生活一直不容易，但可以一直很簡單。

（本文摘自金尉《好起來的從來都不是生活，而是你自己》，作者：夏天）