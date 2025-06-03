勞保＋國保…月領1萬多變2萬6！張秘書揭密「補加勞保」翻轉雙年金差距

退休規劃該怎麼做，才能讓每一分保費發揮最大價值？YouTube頻道《勞工朋友的秘書～張秘書》日前以兩個真實案例，教大家如何透過「補加勞保」或「分開請領」策略，讓原本1萬多的月退金暴增至2萬6，實踐勞保、國保雙年金「最大化」！

案例一：阿強回家接班小吃攤 靠加保勞保月領暴增一萬四

網友阿強60歲，早年在外工作累積了28年勞保年資，平均最高投保薪資僅1.8萬元。後來因回家幫忙父母經營生意，48歲起停繳勞保、改繳國保。直到無意間看到張秘書頻道，才發現原來可以透過補加勞保，把退休金變大。

張秘書建議他以行號負責人身份，重新加保勞保且用最高薪資級距（4萬5800元），持續至65歲再請領年金。兩種規劃差異如下：

根據張秘書的規劃建議，網友阿強若照原本方式持續繳國保至65歲，預估每月可領取的年金為：勞保7,812元，加上國保4,367元，合計每月12,179元。 然而，若改以行號負責人身分重新加保勞保，投保最高級距至65歲，勞保部分可望月領23,427元，加上國保3,083元，兩者合計每月可領26,510元，整整比原本規劃多出14,331元。

兩者相差達14,331元，若領到80歲，差距更可達近259萬元！張秘書指出：「我們把他年資的價值，從每年279元拉高到710元，翻了2.5倍！」

案例二：阿胖媽媽年資不足15年 也能月領雙年金！

另一案例是網友阿胖媽媽，63歲、勞保年資10年、平均薪資2萬元，後來未再就業，僅繳國保至今18年。她本以為自己只能領一次性給付，但張秘書指出：只要勞保與國保合計年資滿15年，就能月領。

於是規劃如下：

勞保採「A式」計算（加計保證金3000元），可月領4,550元 國保採「B式」計算，月領4,624元 合計月領雙年金為9,174元

張秘書提醒，若勞保年金月領超過3年半，就已超過一次給付金額，「之後都是賺的！」

這兩個案例凸顯「規劃力就是年金放大器」，不少人因不了解制度細節，錯過補加保、錯誤合併勞保國保，導致損失數百萬。

張秘書的影片精準點出三個重點：

一、補足年資前先試算

二、法人身分有利高額投保

三、不要混淆國保與勞保的年資制度

隨著退休潮來臨，學會這些規劃技巧，將是每位上班族的保命術。

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