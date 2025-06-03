還房貸或投資ETF？38歲男年薪不足80萬、單親養小孩…600萬現金該怎麼用

一名38歲的網友近日在PTT發文求助，表示自己目前月薪約6.5萬元，須負擔每月3.6萬元的房貸及每月1萬元的子女教育費，實際可支配的生活費僅剩約1.9萬元。

雖然目前有600萬元的現金可以運用，但在理財選擇上陷入兩難。他列出四種可能的規劃方向：

多數網友認為應優先還清房貸，認為這樣能減輕壓力、提升生活品質，也避免投資失利與利息雙重損失。有網友分享自身經驗指出，「太高估能力，結果投資賠錢又繳利息」，還貸反而是穩賺2～3%的做法；也有人提到，每月省下貸款支出後，還是能拿部分資金做定期小額投資。另有折衷派建議「控制月繳金額在月薪1/3，其餘投資」或採「一半還貸、一半投資」策略，兼顧安全與成長。

也有進取派主張不急著還清債務，建議「大房出租、小房自住」增加現金流，再投入ETF累積資產，認為「房貸利率低，投資美債ETF較划算」。但也有網友提醒，「現在股票在崩盤」，新手應保守操作，「只推定期定額006208，其他別碰」。