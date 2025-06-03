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「薪水漲給外勞、高物價留給我們」最低薪資變29,450元！健保也漲根本變相加稅

聯合新聞網／ 綜合報導
漲薪860元，便當漲20、健保也漲？網嘆：「外勞爽、台人更窮」、「假的德政，真的加稅」。記者林伯東／攝影
漲薪860元，便當漲20、健保也漲？網嘆：「外勞爽、台人更窮」、「假的德政，真的加稅」。記者林伯東／攝影

行政院擬將基本工資調漲至29,450元，時薪同步拉升至196元，消息一出，在PTT與聯合新聞網粉專上掀起激烈討論。雖然漲薪表面是利多，但網友卻直呼「數字上升、生活倒退」，認為實質購買力不升反降，甚至批「還不是爽到外勞，苦了自己人」。

2026年基本薪資擬調升至29,450元，時薪196元，漲幅約3%，主因來自CPI與經濟成長率參數。勞動部預計第3季召開最低工資審議會，將於9月拍板定案。不過民眾對「調薪＝實惠」並不買單，多數人聚焦在「通膨更可怕」。

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不少網友認為這波調薪「實質受益者是外勞」，留言指出「外勞爽翻，台勞苦哈哈」、「移工表示欣慰」、「你漲薪，店家漲價，外勞爽、台人更窮」。也有一派直接批評通膨壓力遠比加薪更可怕，「漲860，便當漲20，實質減薪」、「薪水漲一塊，物價漲五塊」、「只會帶動萬物齊漲，政府根本失能」。

另一部分則質疑「中產階級成為最被壓迫的一群」，感嘆「中產沒漲薪，卻得承擔全部漲價」、「幾年後新進員工薪水跟老鳥一樣多」、「人民不窮怎麼會聽話？」；對於政府的施政動機，也出現不少不信任的聲音：「調薪只是為了補健保洞」、「假的德政，真的大內宣」、「還不是選前發糖，選後發便當」。

通膨 薪水 最低工資 大內宣 基本工資 健保 中產階級 CPI

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