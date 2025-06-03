「薪水漲給外勞、高物價留給我們」最低薪資變29,450元！健保也漲根本變相加稅

提到買房，高昂的房價總讓人怯步。一名網友在Dcard透露，自己一個月能存五至十萬，因為有買房打算導致自己不敢投資，不過他有猶豫一昧的存錢是不是正確的選擇，詢問廣大網友意見。

2025-06-02 12:38